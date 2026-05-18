O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do município - Foto: Rayná Andrelino

O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do municípioFoto: Rayná Andrelino

Publicado 18/05/2026 15:37

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí inaugurou, na última sexta-feira (15), o novo Centro Pop José Maurício Barbosa Júnior, que agora funciona na Rua Franklin de Moraes, no Centro da cidade. O espaço representa um avanço importante na política de assistência social do município, oferecendo mais dignidade à população em situação de rua e melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade.

A cerimônia contou com a presença da secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, do vereador Ludi, autor do projeto de lei que deu nome ao equipamento, dos vereadores Pedrinho ADL e Lu Maciel, integrantes da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, do irmão do homenageado, Dr. João Alfredo, além do coordenador do Centro Pop, Caio César, da agente administrativa Lorrane Silva, da ex-assistida da unidade Lidiane Santos, trabalhadores do SUAS, representantes da rede intersetorial e usuários do serviço.

Mais do que uma mudança de endereço, o novo equipamento marca uma transformação na realidade do atendimento prestado pelo município. Pela primeira vez, o Centro Pop conta com uma sala exclusiva para atendimentos técnicos especializados, garantindo privacidade, acolhimento e melhores condições para acompanhamento social da população assistida.

Durante sua fala, a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou que a mudança do espaço era uma das prioridades identificadas ainda no período de transição da gestão.

“O antigo espaço funcionava em condições extremamente precárias, sem estrutura adequada para um serviço tão importante. Encontramos um equipamento sem espaços técnicos apropriados e até mesmo com presença de bichos peçonhentos. Hoje entregamos um espaço comprometido com a dignidade humana, tanto para a população em situação de rua quanto para os trabalhadores da assistência social”, afirmou.

Marina também ressaltou o simbolismo de dar o nome de José Maurício Barbosa Júnior ao equipamento.

“José Maurício utilizava os serviços do Centro Pop e conhecia profundamente os desafios enfrentados pela população em situação de rua. Dar seu nome a este espaço é reconhecer uma história marcada pela invisibilidade social e reafirmar que nenhuma vida pode ser considerada descartável”, completou a secretária.

O vereador Ludi destacou a importância da homenagem feita por meio do projeto de lei.

“Dar o nome de José Maurício ao Centro Pop é eternizar uma história e também chamar atenção para uma realidade que muitas vezes é invisibilizada. Esse espaço representa respeito, acolhimento e dignidade”, declarou o vereador.

Representando a família do homenageado, Dr. João Alfredo falou sobre a emoção de ver o nome do irmão ligado ao equipamento público.

“Receber essa homenagem é muito emocionante para nossa família. Que a história do José Maurício também sirva para sensibilizar as pessoas sobre a realidade enfrentada pela população em situação de rua e sobre a importância de políticas públicas de acolhimento e cuidado”, disse.

O coordenador da unidade, Caio César, destacou que a nova estrutura fortalece o trabalho desenvolvido diariamente pela equipe.

“Agora temos condições muito mais adequadas para acolher as pessoas e desenvolver os atendimentos técnicos com qualidade. Isso impacta diretamente no serviço oferecido e também nas condições de trabalho da equipe”, afirmou.

A agente administrativa Lorrane Silva também celebrou a entrega do novo espaço.

“É uma conquista muito importante para todos nós. O novo Centro Pop oferece mais organização, conforto e estrutura para quem trabalha e principalmente para quem precisa do atendimento”, destacou.

Já Lidiane Santos, que já foi assistida pelo Centro Pop, falou sobre a importância do acolhimento oferecido pela unidade.

“O Centro Pop fez diferença na minha vida em um momento muito difícil. Ver esse espaço novo, mais digno e preparado, mostra que as pessoas em situação de rua também merecem cuidado, respeito e oportunidades”, declarou.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida, destacou o empenho da gestão municipal na reestruturação do equipamento e reforçou a importância do serviço para o município.

“O Centro Pop é um equipamento essencial para garantir acolhimento, dignidade e acesso a direitos para a população em situação de rua. A gestão da prefeita Katia Miki tem trabalhado com responsabilidade e compromisso para fortalecer a assistência social e oferecer condições adequadas tanto para as pessoas atendidas quanto para os profissionais que atuam diariamente nesse serviço”, afirmou.

O Centro Pop é um equipamento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) voltado ao atendimento especializado da população em situação de rua. Entre os serviços oferecidos estão higiene pessoal, lavanderia, alimentação, guarda de pertences, escuta qualificada e acompanhamento técnico para fortalecimento de vínculos familiares e acesso a direitos.