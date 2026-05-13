Cine debate promovido pela Assistência Social reúne usuários da rede socioassistencial e reforça importância da escuta, prevenção e denúncia - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Cine debate promovido pela Assistência Social reúne usuários da rede socioassistencial e reforça importância da escuta, prevenção e denúnciaFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 13/05/2026 15:04

Barra do Piraí - Uma atividade de conscientização marcou a programação do Maio Laranja em Barra do Piraí nesta terça-feira (12). A Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu um cine debate com a exibição do curta-metragem “Eu Tenho Voz”, voltado para crianças e adolescentes atendidos pelos serviços da rede socioassistencial do município.

Com uma abordagem sensível, o filme apresenta a história de Gabi em diferentes fases da vida, evidenciando como a violência pode impactar o desenvolvimento das vítimas e, principalmente, como o silêncio contribui para a continuidade do problema.

A ação teve como objetivo estimular a reflexão, orientar sobre formas de proteção e ampliar o conhecimento dos participantes sobre como identificar e denunciar situações de abuso.

Coordenadora do CRAS de Vargem Alegre, a psicóloga Eduane Figueiredo destacou a importância do diálogo sobre o tema. “Hoje a gente trabalhou com eles a questão da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes, para que consigam identificar essas situações, refletir e também entender como se proteger e denunciar”, explicou.

Ela também reforçou os canais de apoio disponíveis à população. “As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, de forma anônima, ou diretamente na rede de proteção, como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e até mesmo na delegacia, que conta com o NIAM para atendimento especializado”, completou Eduane.

Para a orientadora social Gabriela Maia, a iniciativa precisa ir além de ações pontuais. “É uma ação que precisa ter caráter continuado. Maio é simbólico, mas a violência acontece todos os dias e, muitas vezes, de forma invisível. Na maioria dos casos, acontece dentro de casa ou com pessoas próximas”, alertou.

Ela também ressaltou a importância da participação dos usuários da rede. “Quando eles saem do ambiente em que vivem para participar de ações como essa, é um momento importante de construção social e cidadã. Trabalhamos o fortalecimento de vínculos e a proteção deles”, afirmou.

Entre os participantes, a estudante Ana Luísa Florentino, de 15 anos, destacou o impacto do encontro. “Foi muito importante, porque tem coisas que a gente acha que é normal e não é. A gente precisa se informar para também informar outras pessoas”, disse a Ana Luísa.

A adolescente também ressaltou o acolhimento proporcionado pelo espaço. “Às vezes a gente não consegue conversar com a família, mas consegue falar com outras pessoas. Foi bom não se sentir sozinha”, completou.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, reforçou o compromisso da gestão com a proteção de crianças e adolescentes e convidou a população para a próxima ação do Maio Laranja.

“Falar sobre esse tema é fundamental para quebrar o silêncio e proteger nossas crianças e adolescentes. No dia 18 de maio, convidamos toda a população para participar da Caminhada Faça Bonito. É um momento de união, conscientização e mobilização contra qualquer forma de violência”, destacou.

A Caminhada Faça Bonito será realizada das 8h às 12h, com concentração no Largo da Feira, e integra a mobilização nacional de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.