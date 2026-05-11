Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do evento - Foto: Secom

Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do eventoFoto: Secom

Publicado 11/05/2026 14:20

Barra do Piraí - O grupo Raça Negra encerrou, na noite de domingo (10), o Festival de Música Preta, em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí, diante de uma praça lotada. O show, comandado por Luiz Carlos, reuniu fãs de diferentes gerações e marcou o fim de três dias de programação cultural e musical no município.

Do início ao fim, o público acompanhou a apresentação cantando sucessos que atravessam décadas. Clássicos do repertório do grupo transformaram o espaço em um grande coro coletivo, com forte participação de moradores da região e visitantes de cidades vizinhas.

Durante entrevista, Luiz Carlos destacou a conexão com o público como principal objetivo do trabalho no palco. “A gente está aqui pra cantar e fazer as pessoas felizes. Enquanto eles estiverem felizes, pra gente está bom demais”, afirmou o cantor.

Luiz Carlos também comentou sobre o significado de eventos como o festival. “É uma afirmação. Tem que ser o que você é. Eu sou preto com muito orgulho. E a música também leva alegria, faz lembrar da vida”, disse.

A presença de diferentes gerações foi um dos pontos marcantes da noite, com famílias inteiras acompanhando o show. “É muito bom ver isso. Crianças, jovens e adultos, gente que acompanha a gente há muito tempo e gente nova também”, completou o artista.

Entre o público, o metalúrgico Ronaldo Cerqueira assistiu ao show ao lado da esposa, Marluce. “A gente curte Raça Negra desde sempre. As músicas fazem parte da nossa história, é a trilha sonora do nosso casamento”, contou.

A moradora Antônia Duarte também acompanhou a apresentação de perto e destacou a iniciativa.“O show foi incrível. Barra do Piraí está de parabéns por proporcionar momentos assim pra população”, afirmou.

A prefeita Kátia Miki avaliou o evento como um marco para o município e destacou a proposta do festival. “A gente encerra esse festival com a sensação de que foi um passo importante. Não foi só sobre música, foi sobre valorizar a nossa história, abrir espaço para discussão e fortalecer políticas públicas que já estão sendo construídas na cidade”, disse.

Já o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou o impacto do evento no movimento da cidade. “Ipiabas recebeu um público muito grande durante os três dias. Tivemos visitantes de várias cidades, organização funcionando bem, segurança presente e uma movimentação importante para o comércio local”, afirmou o secretário.