Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do eventoFoto: Secom
Raça Negra fecha Festival de Música Preta com praça lotada em Ipiabas
Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do evento
Raça Negra fecha Festival de Música Preta com praça lotada em Ipiabas
Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do evento
Barra do Piraí disponibiliza pontos de coleta para descarte de produtos de limpeza da marca Ypê
Ação da Secretaria de Ambiente orienta população sobre descarte correto de itens com lotes específicos e reforça proteção ambiental
Melhor Idade de Barra do Piraí participa de visita guiada ao Museu de Vassouras
Atividade da Secretaria de Assistência Social promove integração, bem-estar e acesso à cultura para idosos do município
Ministério da Saúde lança em Itaguaí (RJ) e Barra do Piraí (RJ) carretas de saúde da mulher e de exames de imagem
Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Rua Coronel Nóbrega, 177 Química
Projeto "Liga da Proteção" leva conscientização sobre abuso infantil a escolas de Barra do Piraí
Iniciativa da Secretaria da Mulher utiliza linguagem lúdica para ensinar crianças sobre autoproteção e prevenção
Santa Casa realiza primeira cirurgia com nova torre de vídeo própria
Procedimento de vesícula feito nesta quarta-feira (6) inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no município, com mais tecnologia, segurança e agilidade no atendimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.