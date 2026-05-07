A unidade ofertará consultas, avaliações oftalmológicas, ultrassonografias oculares e até cirurgias de catarataFoto: Divulgação
Ministério da Saúde lança em Itaguaí (RJ) e Barra do Piraí (RJ) carretas de saúde da mulher e de exames de imagem
Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Rua Coronel Nóbrega, 177 Química
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Projeto "Liga da Proteção" leva conscientização sobre abuso infantil a escolas de Barra do Piraí
Iniciativa da Secretaria da Mulher utiliza linguagem lúdica para ensinar crianças sobre autoproteção e prevenção
Santa Casa realiza primeira cirurgia com nova torre de vídeo própria
Procedimento de vesícula feito nesta quarta-feira (6) inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no município, com mais tecnologia, segurança e agilidade no atendimento
Força-tarefa fecha ferro-velho clandestino e encontra carro roubado em Barra do Piraí
Operação identificou mais de 300 carcaças e apontou risco ambiental no local
Plano Integrado de Segurança é apresentado para garantir tranquilidade no festival em Ipiabas
Estratégia reúne forças de segurança, define regras de acesso e organiza fluxo de trânsito para os três dias de evento
Barra do Piraí promove Feira Especial de Dia das Mães e reforça incentivo ao empreendedorismo feminino
Evento da Secretaria Municipal da Mulher acontece nesta sexta-feira (8), na Praça Nilo Peçanha, reunindo empreendedoras, geração de renda e valorização do trabalho feminino
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