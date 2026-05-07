A unidade ofertará consultas, avaliações oftalmológicas, ultrassonografias oculares e até cirurgias de catarata - Foto: Divulgação

A unidade ofertará consultas, avaliações oftalmológicas, ultrassonografias oculares e até cirurgias de catarataFoto: Divulgação

Publicado 07/05/2026 16:33

Barra do Piraí - Nesta sexta-feira (08), às 14h, o diretor do Programa Agora Tem Especialistas do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira, anuncia, em Itaguaí (RJ), o início dos atendimentos da carreta saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo do Brasil.

Com foco no diagnóstico precoce de câncer de mama e do colo do útero, a unidade móvel de saúde ofertará consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município. A carreta está posicionada no Parque Municipal, Estr. do Trapiche, 2-36, no centro de Itaguaí.

Mais cedo, às 10h, Rodrigo Oliveira também inaugura o início dos atendimentos da carreta de exames de imagem do programa Agora Tem Especialistas em Barra do Piraí (RJ). A unidade, que ajuda no diagnóstico precoce de doenças oculares, ofertará consultas, avaliações oftalmológicas, ultrassonografias oculares e até cirurgias de catarata, para pacientes do SUS agendadas e encaminhadas pelo município.

Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Rua Coronel Nóbrega, 177 Química, local onde o lançamento vai acontecer.

Desde que começaram a rodar o país, principalmente em locais de difícil acesso, com pouca estrutura de saúde, além de cidades-polo, as carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem têm ampliado a oferta de serviços de saúde especializados, reduzindo assim o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. As unidades móveis já passaram por mais de 1,7 mil municípios, atendendo pacientes do SUS em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.