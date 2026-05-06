Evento da Secretaria Municipal da Mulher acontece nesta sexta-feira (8), na Praça Nilo Peçanha - Foto: Secom

Evento da Secretaria Municipal da Mulher acontece nesta sexta-feira (8), na Praça Nilo PeçanhaFoto: Secom

Publicado 06/05/2026 14:02

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, realiza nesta sexta-feira (8), a Feira Especial de Dia das Mães, na Praça Nilo Peçanha, no Centro, das 9h às 16h. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo feminino, incentivar a autonomia financeira das mulheres e criar novas oportunidades de geração de renda no município.

A feira vai reunir expositoras de diferentes segmentos, com produtos artesanais, moda, gastronomia, acessórios, decoração e outros itens produzidos por mulheres empreendedoras da cidade. Além de movimentar a economia local, a ação também busca dar visibilidade ao talento, à criatividade e ao protagonismo feminino.

De acordo com a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, a proposta vai além da comercialização de produtos e representa uma política pública de fortalecimento da independência econômica das mulheres.

“Essa feira nasce com um propósito muito importante de mostrar que quando uma mulher empreende, ela transforma não apenas a própria vida, mas muitas vezes toda a realidade da sua família. Nosso papel, enquanto Secretaria da Mulher, é abrir caminhos, criar oportunidades e incentivar que essas mulheres ocupem cada vez mais espaços, gerem renda e acreditem no seu potencial”, destacou Daniella.

A prefeita Katia Miki ressaltou que o incentivo ao empreendedorismo feminino tem sido uma das prioridades da gestão, especialmente como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento econômico.

“Investir nas mulheres é investir diretamente no crescimento da cidade. Barra do Piraí acredita na força do empreendedorismo feminino e entende que gerar oportunidades significa promover dignidade, autonomia e desenvolvimento. Essa feira é mais uma demonstração de que seguimos construindo políticas públicas que transformam vidas”, afirmou a prefeita.

A Feira Especial de Dia das Mães é aberta ao público e vai movimentar o Centro da cidade, oferecendo uma oportunidade para a população prestigiar o comércio local, adquirir presentes especiais e apoiar mulheres que fazem do empreendedorismo uma ferramenta de transformação.