O evento faz parte da programação do Abril Azul em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

O evento faz parte da programação do Abril Azul em Barra do PiraíFoto: Divulgação

Publicado 30/04/2026 14:57

Barra do Piraí - Na tarde da última quarta-feira (29), o auditório da Secretaria de Educação de Barra do Piraí foi palco do 4º encontro do Apoio TEA BP, uma instituição que luta pelos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município.

Com o apoio da Prefeitura, a ação marcou um momento de união e acolhimento para as famílias, em uma tarde de escuta, brincadeiras e troca de experiências.

O evento faz parte da programação do Abril Azul em Barra do Piraí, que já contou com diversas ações em diferentes formatos. A tradicional Caminhada do TEA, visita ao parque aquático, ações nas escolas, palestras, workshops e muitas outras iniciativas fizeram parte da agenda, promovendo conscientização, inclusão e apoio às famílias.

Leandra Bollart, de 35 anos, estudante de Psicologia, participou do encontro pela primeira vez e destacou a importância da iniciativa.

“Participar do encontro foi uma experiência de muito aprendizado e acolhimento. A troca entre as mães atípicas mostra como pequenas conquistas no dia a dia das crianças representam grandes avanços, algo que muitas vezes só quem vive essa realidade compreende. Além disso, o grupo fortalece o apoio mútuo e amplia o conhecimento de todos os envolvidos. Ainda há muito a ser feito pelo poder público, já que muitas dessas famílias enfrentam desafios há anos sem o suporte necessário", declarou.

Moradora do Vale do Ipiranga, Ludmilla Viana, de 29 anos, mãe atípica e participante das reuniões, também ressaltou a importância do encontro.

“É um momento gratificante, onde a gente aprende, se abre e consegue colocar para fora o que muitas vezes fica guardado. Estar aqui traz conforto e mostra que não estamos sozinhas. Para outras mães, deixo a mensagem de persistir e nunca desistir dos seus filhos.”

Também mãe atípica, Letícia Carmo, de 29 anos, moradora do Centro, destacou o acolhimento promovido pelo grupo e a importância das ações.

“Foi um momento muito acolhedor e necessário, não só pra mim, mas pra tantas outras mães. Porque assim como o nome do grupo é apoio, elas se sentirem apoiadas, saber que ela tem o nosso acolhimento e que o que elas precisarem, a gente tá aqui pra elas. Eu senti esse aconchego desde o primeiro encontro. Então, cada encontro pra mim tem sido maravilhoso, uma experiência incrível. Além disso é muito importante saber que finalmente as mães atípicas, as famílias atípicas foram olhadas e agora a gente tem voz. E tudo isso que a prefeita vem fazendo tem sido muito importante pra gente e muito significativo também.”

Presente no encontro, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou o compromisso da gestão municipal com as famílias atípicas.

“É uma grande alegria estar aqui com todas vocês, mães atípicas, que tanto lutam pelo bem-estar e pela qualidade de vida de seus filhos. Quero reforçar o apoio e o compromisso do poder público de Barra do Piraí com todas vocês. Suas lutas são nossas também e estaremos sempre juntas. Contem com a Prefeitura e com todas as instituições parceiras do município, pois estamos em constante diálogo para potencializar o atendimento e ampliar o suporte às famílias", finalizou.