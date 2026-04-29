Campeonato é organizado pela Liga Desportiva de Barra do Piraí, - Foto: Pedro Lucas

Campeonato é organizado pela Liga Desportiva de Barra do Piraí,Foto: Pedro Lucas

Publicado 29/04/2026 13:41

Barra do Piraí - O Instituto Cultural Beleza Negra segue mostrando a força do esporte como ferramenta de transformação ao alcançar a final da Copa Barra do Piraí de Futsal, competição organizada pela Liga Desportiva de Barra do Piraí. Representado pelo Beleza Negra Esporte Clube, o projeto vem se destacando dentro e fora das quadras, promovendo inclusão, disciplina e oportunidades para jovens da comunidade.

Após uma campanha consistente, as equipes masculina e feminina chegaram às semifinais da competição, disputadas no último fim de semana. Em jogos decisivos, os times entraram em quadra buscando a vaga na grande final.

A equipe masculina confirmou o bom momento e conquistou a classificação com uma vitória sólida, marcada pelo trabalho coletivo e pela dedicação dos atletas. O resultado garante ao time a oportunidade de disputar o título, consolidando o protagonismo do projeto na competição.

Já a equipe feminina, que também teve trajetória de destaque, acabou sendo superada na semifinal e encerrou sua participação. Mesmo assim, o desempenho reforça o crescimento do futsal feminino dentro do Instituto e evidencia o compromisso com o desenvolvimento esportivo das atletas.

Mais do que resultados, a participação na competição reforça a missão do Instituto Cultural Beleza Negra de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social e formação cidadã. A iniciativa amplia horizontes, cria oportunidades e fortalece valores essenciais para o desenvolvimento dos jovens.

Com a vaga na final garantida, o projeto celebra mais uma conquista e já projeta novos passos, com a intenção de expandir suas atividades para outras modalidades esportivas, ampliando ainda mais seu impacto social.