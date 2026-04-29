Campeonato é organizado pela Liga Desportiva de Barra do Piraí,Foto: Pedro Lucas
Beleza Negra chega à final e destaca o esporte como instrumento de transformação social
Equipe masculina garante vaga na decisão da Copa de Futsal e reforça impacto do projeto na juventude
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Sine de Barra do Piraí promove processo seletivo nesta quarta-feira (29)
Oportunidade para auxiliar de linha de produção não exige experiência e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho
Secretarias de Cultura e de Turismo de Barra do Piraí se reúnem na RioFilme para início do planejamento da Film Commission no município
Projeto irá estruturar o setor audiovisual, atrair produções e impulsionar a economia criativa local
Rock in Cover é sucesso no país e reúne mais de 25 mil pessoas em Ipiabas em 10 dias
Evento impulsionou economia, turismo e geração de empregos, consolidando o distrito como referência cultural no estado
Festival de natação do Centro TEA reúne famílias e destaca avanços na inclusão em Barra do Piraí
Evento realizado neste domingo (26), dentro da programação do Abril Azul, promoveu integração entre assistidos, familiares e profissionais
Katia Miki e George Santoro assinam acordo para retirada da linha férrea do centro de Barra do Piraí
Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da população
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