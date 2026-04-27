Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da populaçãoFoto: Divulgação
Katia Miki e George Santoro assinam acordo para retirada da linha férrea do centro de Barra do Piraí
Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da população
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Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da população
Caravana da Inclusão destaca avanços no atendimento ao TEA em Barra do Piraí
Prefeita Katia Miki participou do evento e anunciou atendimento a autistas no distrito da Califórnia
Katia Miki inaugura Complexo Viário e lidera maior avanço em mobilidade da história de Barra do Piraí
Com mais de R$ 207 milhões em investimentos, obra reduz trânsito, aumenta segurança e projeta a cidade como eixo estratégico logístico no estado
Barra do Piraí registra uma das maiores taxas de ocupação do estado no feriado de São Jorge
Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadual e reforça força do turismo com eventos simultâneos em Ipiabas e no Centro
Barra do Piraí avança na imunização contra influenza e chega a mais de 8.100 doses aplicadas em menos de um mês
Com ações de conscientização em todo o município, a campanha segue fortalecida e garante o imunizante disponível em todas as unidades básicas de saúde da família, ampliando o acesso da população à vacinação
Festival de bandas e gincana movimentam Ipiabas no feriado de Tiradentes
Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoral com mais uma etapa do concurso de bandas
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