Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da população - Foto: Divulgação

Projeto estratégico vai impulsionar o desenvolvimento econômico e aumentar a segurança da populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 11:06

Barra do Piraí - A prefeita Katia Miki segue avançando com importantes conquistas para o futuro de Barra do Piraí. Na última sexta-feira (24), ao lado do ministro dos Transportes, George Santoro, ela inaugurou o novo Complexo Viário do município, em parceria com a MRS Logística.

Durante a cerimônia, um anúncio de grande impacto foi feito: a assinatura de um Termo de Cooperação Técnica com o Ministério dos Transportes para a realização de estudos que viabilizem a retirada da linha férrea do centro da cidade e a construção de um novo contorno ferroviário.

A iniciativa representa um marco para a mobilidade urbana e para o desenvolvimento regional, com potencial de integrar os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, fortalecendo a logística e recolocando o estado no centro do desenvolvimento econômico nacional.

“Esse é um projeto estratégico que vai transformar a nossa região, conectando importantes estados e colocando o Rio de Janeiro novamente em posição de destaque no cenário econômico do país”, destacou Katia Miki.

Além do impacto econômico, a proposta também traz benefícios diretos à segurança da população.

“Estamos falando de mais segurança, com a redução dos conflitos entre a ferrovia e a área urbana, evitando acidentes e preservando vidas”, completou a prefeita.

O avanço é resultado do diálogo constante da prefeita com o Governo Federal, buscando soluções que beneficiem não apenas Barra do Piraí, mas todo o Sul Fluminense, como também ocorre nas articulações pela recuperação da BR-393.

“Barra do Piraí está olhando para o futuro, com planejamento e responsabilidade. Quando nossa cidade cresce, toda a região cresce junto”, afirmou.

Katia Miki também agradeceu ao ministro George Santoro pelo apoio e parceria.

“Meu agradecimento ao ministro, que tem sido fundamental para que projetos importantes como esse avancem. Sua contribuição ficará marcada no desenvolvimento da nossa cidade, do estado e do país”, concluiu.