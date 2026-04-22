Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoral - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoralFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 22/04/2026 14:32

Barra do Piraí - A tarde desta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, foi marcada por participação ativa do público e valorização da música independente no Rock in Cover 2026, em Ipiabas. A programação reuniu a gincana cultural, desta vez voltada para adolescentes, e mais uma etapa do festival de bandas autorais.

Na gincana, jovens entre 16 e 20 anos formaram três equipes, Colmeia, Kamikazes e Tropa do Urso, e protagonizaram uma disputa animada, com provas que envolveram integração, criatividade e trabalho em grupo.

A movimentação chamou a atenção de quem passava pelo evento, como o operador Rogério Dias, que acompanhava o filho Matheus. “A gente veio pra assistir ao festival de bandas, mas quando eu vi a gincana, insisti pra ele participar. No começo ele não queria muito, né? Adolescente hoje em dia só quer saber de celular, internet. Mas depois ele entrou na brincadeira e foi muito legal. Valeu a pena”, contou Rogério.

Além da interação com o público, a tarde também foi marcada por mais uma etapa do festival de bandas autorais. Subiram ao palco as bandas A Reza, Primadama, Rottenblot, Silvertape.

A banda Rottenblot, de Volta Redonda, foi a vencedora desta etapa e garantiu vaga na final. No repertório, canções próprias chamaram a atenção do público, entre elas “Cidade do Aço”.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou a diversidade da programação e o envolvimento do público. “O Rock in Cover vai muito além dos shows. A gente tem conseguido envolver diferentes públicos, com atividades para crianças, jovens e adultos, além de valorizar a música autoral. Isso fortalece o evento e movimenta toda a economia local, especialmente em um feriado como esse”, afirmou Tadeu.

A programação segue ao longo da semana em Ipiabas. Na quinta-feira (23), o público poderá acompanhar a terceira semifinal do festival de bandas autorais, além de mais uma edição da gincana cultural, que desta vez será voltada para o público adulto.