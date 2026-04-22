Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoralFoto: Rayná Andrelino/Secom
Festival de bandas e gincana movimentam Ipiabas no feriado de Tiradentes
Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoral com mais uma etapa do concurso de bandas
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Evento reuniu cerca de 60 profissionais de diferentes municípios e destacou a participação de adolescentes no fortalecimento da rede de proteção
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"Chegamos a um ponto insustentável e não podemos perder mais vidas na BR-393", afirma Katia Miki em audiência pública em Brasília
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