Governo federal se comprometeu a antecipar os recursos previstos para os próximos 24 meses - Foto: Divulgação

Governo federal se comprometeu a antecipar os recursos previstos para os próximos 24 mesesFoto: Divulgação

Publicado 15/04/2026 17:01

Barra do Piraí - Logo após participar da audiência pública sobre a situação da BR-393, em Brasília, a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, avançou nas articulações e saiu de uma reunião com o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, com novos encaminhamentos para a recuperação da rodovia.

A ida à capital federal, segundo a prefeita, foi uma decisão necessária diante da gravidade do cenário enfrentado na região.

“Eu fiz questão de estar em Brasília para tratar desse assunto de perto. A situação da BR-393 exige ação, presença e cobrança”, afirmou.

Com base na reunião, Katia contou que o governo federal se comprometeu a antecipar os recursos previstos para os próximos 24 meses, permitindo a execução de intervenções ainda este ano.

As ações devem contemplar, principalmente, a conservação do pavimento e a realização de roçadas ao longo da BR-393, com início imediato e prioridade para os trechos mais críticos da rodovia.

Durante o encontro, também foram discutidas novas possibilidades de modelagem para a concessão da BR-393, buscando alternativas que garantam investimentos mais efetivos e melhorias estruturais para a rodovia.

Também ficou definida a agenda do ministro na região. No dia 24 de abril, Jorge Santoro estará em Barra do Piraí para participar da inauguração do Complexo Viário e, na sequência, fará uma vistoria na BR-393, além de se reunir com prefeitos das cidades cortadas pela rodovia.

“Saímos da reunião com avanços importantes. O ministro ouviu, se colocou à disposição e se comprometeu com ações emergenciais para a rodovia”, destacou Katia.

A prefeita avaliou que a audiência pública realizada na Câmara dos Deputados foi um passo importante para dar visibilidade ao problema, mas que era necessário avançar na busca por soluções concretas.

“A audiência foi muito importante, colocou o problema na mesa e reuniu todos os envolvidos. Mas, diante da gravidade, eu sabia que precisava avançar e buscar uma resposta mais concreta”, afirmou.

Os problemas na rodovia vão desde a deterioração do pavimento até a falta de manutenção, o que tem aumentado o número de acidentes e colocado motoristas em risco constante.

“Aguardamos agora o dia 24, com a vinda do ministro a Barra do Piraí, para que ele possa ver de perto a realidade da BR-393. Esse momento, junto com os prefeitos da região, vai ser muito importante para avançarmos ainda mais nas soluções”, concluiu a prefeita de Barra do Piraí.