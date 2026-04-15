Governo federal se comprometeu a antecipar os recursos previstos para os próximos 24 mesesFoto: Divulgação
Após reunião com ministro dos Transportes, Katia Miki assegura antecipação de recursos e início de ações na BR-393
Prefeita de Barra do Piraí avança em Brasília após audiência pública, consegue compromisso do governo federal e confirma vistoria na rodovia ainda este mês
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Barra do Piraí sedia encontro regional de conselheiros tutelares
Evento reuniu cerca de 60 profissionais de diferentes municípios e destacou a participação de adolescentes no fortalecimento da rede de proteção
Barra do Piraí apresenta modelo de combate a doenças hídricas em encontro estadual
Trabalho mostra que integração entre saúde, meio ambiente e saneamento reduziu casos de diarreia no município entre 2024 e 2025
"Chegamos a um ponto insustentável e não podemos perder mais vidas na BR-393", afirma Katia Miki em audiência pública em Brasília
Prefeita de Barra do Piraí leva à Câmara dos Deputados a situação crítica da rodovia, reforça cobrança por ações emergenciais e destaca união dos municípios por soluções
Prefeitura participa de 39ª Festa de São Jorge do bairro Metalúrgica
Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicais, movimentando a comunidade e fortalecendo a participação popular ao longo do fim de semana
Período de gripe aumenta procura por atendimento, mas cenário segue dentro da normalidade em Barra do Piraí
Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevenção, vacinação e quando buscar atendimento
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