O evento segue até o dia 26 de abril reunindo mais de 50 atrações ao longo de toda a programação - Foto: Divulgação

O evento segue até o dia 26 de abril reunindo mais de 50 atrações ao longo de toda a programaçãoFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:31

Barra do Piraí - O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, recebe a partir desta sexta-feira (17) mais uma edição do Rock in Cover, um dos principais festivais do gênero no Brasil. Com entrada gratuita, o evento segue até o dia 26 de abril reunindo mais de 50 atrações ao longo de toda a programação.

Neste ano, o festival amplia sua proposta e apresenta três grandes novidades: a tirolesa, o concurso de bandas autorais e a gincana cultural, que prometem aumentar a interação do público e diversificar as experiências além dos shows.

A programação, desse final de semana, reúne uma série de tributos a grandes nomes da música nacional e internacional, com destaques para espetáculos dedicados a Michael Jackson, Tina Turner, A-ha, Queen, Foo Fighters, Barão Vermelho, Avril Lavigne, Bruno Mars, entre outros. Também fazem parte do evento apresentações especiais como o Rock Beat Xperience, workshops gastronômicos e atividades culturais.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou o impacto do evento para a cidade. “O Rock in Cover é um dos maiores eventos do nosso calendário e tem um papel fundamental no fortalecimento do turismo em Ipiabas. Este ano, conseguimos ampliar ainda mais a experiência do público, com novas atrações que incentivam a participação e valorizam a cultura”, afirmou.

A prefeita Katia Miki também ressaltou a importância do festival para o município.

“Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição do Rock in Cover, um evento que já se consolidou como referência e que movimenta toda a nossa cidade. É uma oportunidade de gerar emprego, renda e promover Barra do Piraí como destino turístico e cultural”, disse Katia.

Além da programação musical, o festival mantém ações voltadas à sustentabilidade, com incentivo à redução de resíduos e uso de materiais reutilizáveis durante todos os dias de evento.

PROGRAMAÇÃO

17 de abril (sexta-feira)

19h00 - abertura oficial

19h45 – The Rock Beat Xperience + Escola de Música

21h00 – Tributo a Tina Turner

22h15 – Tributo a Michael Jackson (Rodrigo Teaser)

23h30 – Tributo ao A-ha

00h00 / 01h30 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes

18 de abril (sábado)

14h00 – Workshop “Bar em Ação – Drinks que Vendem”

17h00 – Workshop “Dojo do Sabor – Gastronomia Japonesa”

20h00 / 20h30 / 21h15 – Especial Queen – 40 anos de Wembley

21h45 – Tributo ao Barão Vermelho

22h30 – Tributo ao Foo Fighters

23h00 – Tributo à Avril Lavigne

23h45 / 01h30 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes

19 de abril (domingo)

15h00 – Gincana cultural

17h00 / 17h50 / 18h30 / 19h10 – Semifinal do concurso de bandas autorais

20h00 – Tributo a Bruno Mars (Jonny Mattos)

21h15 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes