Barra do Piraí - O distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, recebe a partir desta sexta-feira (17) mais uma edição do Rock in Cover, um dos principais festivais do gênero no Brasil. Com entrada gratuita, o evento segue até o dia 26 de abril reunindo mais de 50 atrações ao longo de toda a programação.
Neste ano, o festival amplia sua proposta e apresenta três grandes novidades: a tirolesa, o concurso de bandas autorais e a gincana cultural, que prometem aumentar a interação do público e diversificar as experiências além dos shows.
A programação, desse final de semana, reúne uma série de tributos a grandes nomes da música nacional e internacional, com destaques para espetáculos dedicados a Michael Jackson, Tina Turner, A-ha, Queen, Foo Fighters, Barão Vermelho, Avril Lavigne, Bruno Mars, entre outros. Também fazem parte do evento apresentações especiais como o Rock Beat Xperience, workshops gastronômicos e atividades culturais.
O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou o impacto do evento para a cidade. “O Rock in Cover é um dos maiores eventos do nosso calendário e tem um papel fundamental no fortalecimento do turismo em Ipiabas. Este ano, conseguimos ampliar ainda mais a experiência do público, com novas atrações que incentivam a participação e valorizam a cultura”, afirmou.
A prefeita Katia Miki também ressaltou a importância do festival para o município.
“Estamos muito felizes em apoiar mais uma edição do Rock in Cover, um evento que já se consolidou como referência e que movimenta toda a nossa cidade. É uma oportunidade de gerar emprego, renda e promover Barra do Piraí como destino turístico e cultural”, disse Katia.
Além da programação musical, o festival mantém ações voltadas à sustentabilidade, com incentivo à redução de resíduos e uso de materiais reutilizáveis durante todos os dias de evento.
PROGRAMAÇÃO
17 de abril (sexta-feira)
19h00 - abertura oficial 19h45 – The Rock Beat Xperience + Escola de Música 21h00 – Tributo a Tina Turner 22h15 – Tributo a Michael Jackson (Rodrigo Teaser) 23h30 – Tributo ao A-ha 00h00 / 01h30 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes
18 de abril (sábado) 14h00 – Workshop “Bar em Ação – Drinks que Vendem” 17h00 – Workshop “Dojo do Sabor – Gastronomia Japonesa” 20h00 / 20h30 / 21h15 – Especial Queen – 40 anos de Wembley 21h45 – Tributo ao Barão Vermelho 22h30 – Tributo ao Foo Fighters 23h00 – Tributo à Avril Lavigne 23h45 / 01h30 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes
19 de abril (domingo) 15h00 – Gincana cultural 17h00 / 17h50 / 18h30 / 19h10 – Semifinal do concurso de bandas autorais 20h00 – Tributo a Bruno Mars (Jonny Mattos) 21h15 – DJs Ranieri Gomes e Adriano Goes
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