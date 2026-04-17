Município se aproxima da capacidade máxima durante os feriados e mostra força do turismo local - Foto: Secom

Município se aproxima da capacidade máxima durante os feriados e mostra força do turismo localFoto: Secom

Publicado 17/04/2026 13:47

Barra do Piraí - Após registrar 84,10% de ocupação hoteleira durante a Semana Santa, Barra do Piraí chega aos feriados de Tiradentes, no dia 21, e São Jorge, no dia 23 de abril, já com um resultado superior.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), o município alcançou 85,10% de ocupação no levantamento mais recente, o maior índice entre todas as cidades pesquisadas no estado.

O resultado confirma a força do turismo local e consolida o município como um dos principais destinos do interior fluminense neste período, especialmente no distrito de Ipiabas, principal polo turístico da cidade.

De acordo com o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, o cenário segue em crescimento mesmo após a divulgação dos dados.

“A gente observa uma movimentação muito forte nas reservas, principalmente em Ipiabas. Esse número já mostra que superamos a Semana Santa, e o mais importante é que as solicitações continuam chegando com a proximidade dos feriados”, destacou Tadeu.

Segundo o secretário, o município opera próximo da capacidade máxima, com tendência de atingir índices ainda mais altos nos próximos dias.

“Quando falamos em quase 100%, é porque muitos meios de hospedagem seguem recebendo novas reservas agora, de última hora. Ou seja, o cenário ainda está em evolução e pode chegar à lotação máxima”, explicou.

Além da rede hoteleira, o impacto positivo deve se estender a bares, restaurantes e ao comércio local, repetindo e ampliando o efeito observado no último feriado.

Um dos principais impulsionadores desse cenário é o Rock in Cover 2026, que será realizado em Ipiabas e promete atrair grande público com uma programação gratuita e diversificada.

Com apoio de instituições como o Ministério do Turismo, a Funarj e a Secretaria de Turismo do Estado, o evento se consolida como um dos mais importantes do calendário regional, unindo música, cultura, turismo e economia criativa.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou que o resultado é fruto de planejamento e investimento contínuo no setor.

“Estar em primeiro lugar no estado mostra que estamos no caminho certo. Temos trabalhado para valorizar nossos distritos, incentivar eventos e estruturar a cidade para receber bem quem nos visita. Isso se reflete diretamente na economia e na geração de oportunidades”, afirmou a prefeita.

A programação do período inclui não apenas o festival, mas também ações voltadas ao lazer e à recepção dos turistas, reforçando a estrutura da cidade para atender ao aumento da demanda.

Segundo Tadeu Oliveira, o trabalho conjunto entre poder público e iniciativa privada tem sido fundamental para os resultados.

“O turismo não se faz sozinho. Existe um esforço integrado para garantir organização, qualidade nos serviços e uma programação atrativa. Isso gera confiança no visitante e faz com que ele permaneça mais tempo na cidade, movimentando toda a economia”, completou.