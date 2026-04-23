Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadualFoto: Secom
Barra do Piraí registra uma das maiores taxas de ocupação do estado no feriado de São Jorge
Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadual e reforça força do turismo com eventos simultâneos em Ipiabas e no Centro
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Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadual e reforça força do turismo com eventos simultâneos em Ipiabas e no Centro
Barra do Piraí avança na imunização contra influenza e chega a mais de 8.100 doses aplicadas em menos de um mês
Com ações de conscientização em todo o município, a campanha segue fortalecida e garante o imunizante disponível em todas as unidades básicas de saúde da família, ampliando o acesso da população à vacinação
Festival de bandas e gincana movimentam Ipiabas no feriado de Tiradentes
Programação de terça-feira (21) reuniu adolescentes em atividades interativas e destacou música autoral com mais uma etapa do concurso de bandas
Barra do Piraí lidera ocupação hoteleira no estado e já supera índice da Semana Santa
Com maior taxa do Rio de Janeiro, município se aproxima da capacidade máxima durante os feriados e mostra força do turismo local
Rock in Cover começa nesta sexta-feira (17) em Ipiabas com mais de 50 atrações
Festival gratuito em Barra do Piraí traz tirolesa, concurso de bandas e gincana cultural, além de extensa programação musical
Após reunião com ministro dos Transportes, Katia Miki assegura antecipação de recursos e início de ações na BR-393
Prefeita de Barra do Piraí avança em Brasília após audiência pública, consegue compromisso do governo federal e confirma vistoria na rodovia ainda este mês
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