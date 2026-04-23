Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadual - Foto: Secom

Com 83,20% de ocupação, município fica em segundo lugar no ranking estadualFoto: Secom

Publicado 23/04/2026 14:10

Barra do Piraí - Barra do Piraí voltou a se destacar no cenário turístico do estado do Rio de Janeiro durante o feriado de São Jorge. De acordo com levantamento da ABIH-RJ, o município atingiu 83,20% de ocupação hoteleira nesta quinta-feira (23), ficando na segunda colocação entre os destinos mais procurados. O resultado coloca a cidade à frente de importantes polos turísticos e reforça o impacto direto dos eventos realizados no município.

A movimentação é impulsionada por uma programação diversificada que acontece simultaneamente em diferentes pontos da cidade. Em Ipiabas, o Rock in Cover 2026 segue atraindo visitantes de várias regiões, enquanto no Centro, a Feijoada Amigos de São Jorge reúne público com atividades culturais e religiosas ao longo de todo o dia.

No Largo da Feira, a programação teve início pela manhã com a Missa de São Jorge, na Igreja São Benedito, seguida por procissão. Ao longo do dia, o evento reúne apresentações de jongo, capoeira e shows musicais, além da tradicional feijoada, servida a partir das 12h.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que os números refletem uma estratégia contínua de valorização do setor. “Barra do Piraí vem consolidando seu espaço no turismo estadual com planejamento e investimento em eventos que atraem visitantes. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo, movimentando a economia e gerando oportunidades para a população”, afirmou.

Responsável pela organização da feijoada, o secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, ressaltou a importância de integrar tradição e cultura na programação. “A Feijoada Amigos de São Jorge é um evento que reúne fé, cultura e convivência. É uma forma de valorizar nossas raízes e, ao mesmo tempo, oferecer uma programação acessível que movimenta a cidade”, disse.

A prefeita Katia Miki também destacou o impacto positivo dos eventos no município. “Ver Barra do Piraí entre os destinos mais procurados do estado é resultado de muito trabalho e parceria. Estamos investindo para receber bem, com eventos que fortalecem o turismo, aquecem a economia e geram renda para nossa população. Seguimos avançando para consolidar o município como referência”, declarou a prefeita de Barra do Piraí.