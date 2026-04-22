8.132 doses já foram aplicadas no município - Foto: Divulgação

8.132 doses já foram aplicadas no municípioFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 14:36

Barra do Piraí - Barra do Piraí tem registrado um avanço significativo na vacinação contra a influenza em 2026. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, 8.132 doses já foram aplicadas no município.

A campanha teve início em março e, desde então, a Secretaria vem promovendo uma série de ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da imunização, além de ampliar e facilitar o acesso às vacinas. Atualmente, a vacina contra a influenza está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde da Família de Barra do Piraí, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, destacou a importância da vacinação, especialmente neste período do ano, quando há, historicamente, aumento no número de casos.

“A vacinação é a melhor forma de prevenir a infecção, especialmente nesta época do ano, quando há um aumento nos casos. O imunizante está disponível em todas as unidades básicas de saúde da família e estamos desenvolvendo novas ações para que cada vez mais barrenses sejam imunizados”, afirmou.

Nesta primeira etapa, a vacinação está sendo destinada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Entre eles estão crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, população em situação de rua, além de trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, também destacou os avanços da imunização no município.

“Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, estamos imunizando o grupo prioritário neste primeiro momento. Em breve, ampliaremos a vacinação para outros públicos, garantindo que cada vez mais barrenses estejam protegidos. Os resultados têm sido muito positivos: em menos de um mês já ultrapassamos a marca de 8 mil doses aplicadas, o que demonstra o compromisso da população com a própria saúde”, ressaltou.

Ações previstas para os próximos dias

Na próxima quarta-feira, dia 29 de abril, a Secretaria retoma as ações de vacinação na Praça Nilo Peçanha, que ocorrem semanalmente, das 17h às 20h.

Já neste sábado (25), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma grande ação no bairro São João, levando diversos atendimentos gratuitos à população. A atividade acontecerá na quadra da Escola Jehovah Santos, das 8h às 12h, e contará com aferição de pressão arterial e glicemia, vacinação, testes rápidos de ISTs, além de serviços de saúde bucal, com escovação infantil e distribuição de kits de higiene.

“Seguiremos promovendo ações que conscientizem e ampliem o acesso de toda a população. Temos um compromisso com a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida dos nossos moradores, e vamos continuar trabalhando para levar cada vez mais serviços à população”, finalizou o secretário Cristiano Almeida.