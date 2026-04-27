O evento reuniu pais, mediadores, professores e representantes de instituições como Adaf, Apoio TEA e Pestalozzi - Foto: Paulo César Junior/Secom

O evento reuniu pais, mediadores, professores e representantes de instituições como Adaf, Apoio TEA e PestalozziFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 27/04/2026 11:03

Barra do Piraí - “Quando todo mundo trabalha junto, de mãos dadas, fica mais fácil.” Foi assim que a aposentada Maria José Silveira, moradora do bairro Roseira, em Barra do Piraí, resumiu o impacto do atendimento que a neta, Maria Fernanda, de três anos, recebe no Centro TEA. Segundo ela, o acompanhamento tem refletido diretamente na evolução da criança. “A gente percebe a melhoria e se sente mais segura”, afirmou a avó.

Esse relato fez parte da Caravana da Inclusão, realizada na manhã de sábado (25) durante o Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). O evento reuniu pais, mediadores, professores e representantes de instituições como Adaf, Apoio TEA e Pestalozzi.

Organizada pelo Centro TEA de Barra do Piraí, a Caravana contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação e da UGB. Durante a abertura, o gestor do Centro TEA, Matheus Pedroza, destacou os desafios do atendimento e os avanços conquistados pelo serviço, que hoje acompanha centenas de famílias no município.

“É um trabalho diário, com muitos desafios, mas com o compromisso de avançar cada vez mais. Temos uma equipe engajada e aproveito pra agradecer a Laís Nader, Michelli Navarro, professor Moisés Pires, e a doutora Clarisse Fortes. Hoje atendemos cerca de 230 famílias e seguimos trabalhando para ampliar esse atendimento e melhorar ainda mais a qualidade do serviço”, afirmou.

Pedroza também ressaltou que a realização da Caravana é resultado de um esforço coletivo e agradeceu às parcerias que tornam o trabalho possível.

“Esse momento só acontece graças à parceria com a Secretaria Municipal de Educação, ao apoio do secretário Flávio Horta, à UGB pela cessão do espaço e a todos que caminham junto com a gente nesse trabalho”, completou Matheus.

O secretário interino de Educação, Flávio Horta, destacou que o evento marcou o início de sua atuação à frente da pasta e reforçou o compromisso com a pauta.

“Essa é a minha primeira agenda como secretário e não poderia ser mais significativa. É um tema muito importante para mim. Recebi da prefeita a orientação de ouvir, acolher e trabalhar para atender as necessidades das crianças com TEA da rede municipal”, disse.

Representando a UGB, o diretor executivo Heitor Favieri ressaltou a importância da parceria com o município e da abertura da instituição para ações de formação.

“A gente precisa abrir cada vez mais a instituição para esse tipo de iniciativa. Essa parceria com o município, que vem se empenhando muito, é fundamental para avançarmos na inclusão”, afirmou Heitor.

Encerrando a abertura, a prefeita Katia Miki reforçou o compromisso da gestão com a inclusão e anunciou a ampliação do atendimento no município.

“Estamos trabalhando, buscando recursos e avançando. Conseguimos garantir uma unidade de atendimento para autistas no distrito da Califórnia, que é o maior da cidade, com mais de 20 mil moradores”, destacou a prefeita.

Após a abertura, a programação seguiu com palestras voltadas à inclusão. Michelli Navarro abordou a adaptação curricular no TEA, com foco em estratégias para a sala de aula; a Dra. Clarisse Fortes falou sobre os desafios enfrentados pelas famílias no processo de inclusão; o professor João Lucas Lima apresentou caminhos práticos com “5 passos para inclusão de autistas”; e Jennifer Garrido tratou da educação sexual com estratégias voltadas ao atendimento de crianças dentro do espectro autista.