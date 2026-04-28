Projeto irá estruturar o setor audiovisual, atrair produções e impulsionar a economia criativa local - Foto: Divulgação

Projeto irá estruturar o setor audiovisual, atrair produções e impulsionar a economia criativa localFoto: Divulgação

Publicado 28/04/2026 15:28

Barra do Piraí - Barra do Piraí iniciou a semana com uma notícia importante para o setor audiovisual. Nesta segunda-feira (27), o secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, e o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, realizaram a primeira reunião de trabalho conjunta com a RioFilme, marcando o início de uma parceria estratégica voltada ao desenvolvimento do setor no município.

O encontro deu início a um planejamento que será executado ao longo dos próximos 24 meses e tem como principal objetivo a criação de uma Film Commission em Barra do Piraí. Esse tipo de órgão público atua na facilitação de produções audiovisuais, promovendo o município como cenário para gravações e oferecendo suporte para que projetos sejam realizados com mais agilidade e organização.

"Na prática, a Film Commission vai além da simples autorização para uso de espaços públicos. A proposta é articular toda uma rede de apoio local, envolvendo setores como hotelaria, alimentação, logística e profissionais técnicos do audiovisual, criando um ambiente favorável para receber produções de diferentes portes", destacou o secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa.

O secretário também ressaltou o potencial de transformação do município com a iniciativa.

"Barra do Piraí então se torna uma referência nesse setor, tanto no audiovisual quanto na economia criativa, e passa a se destacar no Médio Paraíba como uma cidade que enxerga essas atividades como vetores de desenvolvimento econômico. Para além da criação da Film Commission, avançamos também com a proposta da Escola do Audiovisual, do Museu do Audiovisual e do Museu da Imagem e do Som, consolidando uma política pública que entende o audiovisual como um eixo fundamental para o crescimento da cidade", afirmou.

Já o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou o fortalecimento da economia criativa e a geração de oportunidades como pontos centrais da iniciativa.

"Nossa maior expectativa é impulsionar a economia criativa da cidade, gerando novas oportunidades de negócios, ampliando a oferta de empregos e fortalecendo a arrecadação municipal. O setor audiovisual, conhecido por demandar serviços qualificados, irá se tornar um importante vetor de desenvolvimento econômico para Barra do Piraí", finalizou.