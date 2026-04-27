Evento realizado neste domingo (26) promoveu integração entre assistidos, familiares e profissionais - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Evento realizado neste domingo (26) promoveu integração entre assistidos, familiares e profissionaisFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 27/04/2026 11:10

Barra do Piraí - A expectativa de Ítalo, de 11 anos, para participar do festival de natação já mostrava o quanto as aulas na piscina se tornaram especiais na rotina dele. “Ele ficou muito ansioso, mas era de felicidade. Hoje, estar aqui, participar, ganhar medalha mostra pra ele que é capaz”, contou a mãe, Fernanda Carolina Alves Vieira.

Moradora do Belvedere, Fernanda acompanha de perto a evolução do filho desde que ele começou na natação oferecida pelo Centro TEA, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Segundo ela, os avanços vão além da piscina. “Mudou muito. A concentração, a vontade de sair de casa e, no dia da natação, ele fica doido pra vir. E ajudou até na postura, porque ele tem escoliose. Foi um ganho emocional e clínico.”

O sentimento se repete em outras famílias. Simoni Camila, mãe do pequeno Samuel, de 4 anos, moradora das Oficinas Velhas, resume a experiência em uma palavra: felicidade. “Ele ama vir pra natação. Melhorou muito depois que começou. E hoje foi muito especial ver ele feliz, participando de tudo.”

O Festival de Natação, realizado neste domingo (26), reuniu os assistidos do Centro TEA em uma manhã marcada por interação, inclusão e celebração. Sem caráter competitivo, todos os participantes receberam medalhas, em uma proposta que valoriza o desenvolvimento individual e o sentimento de pertencimento.

Idealizadora do projeto de natação para autistas e parceira da iniciativa, a professora Denise Ribeiro Neves destaca que o ambiente vai além do esporte. “A água é um meio terapêutico poderoso. Ela ajuda na regulação sensorial, traz calma e também trabalha a segurança dessas crianças, que muitas vezes têm atração por ambientes aquáticos.”

Mãe atípica e especialista na área, Denise reforça que o acolhimento às famílias é parte essencial do trabalho. “Esses espaços fazem com que elas se sintam pertencentes. Muitas vezes, por dificuldades no comportamento, acabam se afastando de eventos. Aqui, não. Aqui elas participam, celebram e veem seus filhos sendo valorizados.”

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Tegão, destacou a importância do projeto e os resultados já alcançados. “O Festival de Natação para pessoas com TEA representa muito mais do que um evento esportivo. Ele é a materialização de um trabalho sério, contínuo e transformador que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos meses. Hoje, ao reunir mais de 30 famílias, celebramos não apenas a participação, mas cada conquista dentro da água, seja ela motora, emocional ou social.”

Tegão também ressaltou o impacto da iniciativa. “Esse projeto já impactou diretamente mais de 100 pessoas, mostrando que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento e qualidade de vida. Seguimos comprometidos em fortalecer ações que ampliem oportunidades e garantam que cada vez mais pessoas tenham acesso a projetos como esse.”

A prefeita Katia Miki também reforçou o papel do município na construção de políticas públicas voltadas à inclusão. “O Abril Azul é um momento de conscientização, mas, acima de tudo, de ação. Barra do Piraí tem avançado com projetos que acolhem, respeitam e valorizam as pessoas com TEA e suas famílias. Ver essas crianças participando, felizes, é a certeza de que estamos no caminho certo.”

Além do festival, a programação do Abril Azul no município já contou com caminhada de conscientização e encontros com pais de alunos da rede municipal.