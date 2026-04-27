Evento impulsionou economia, turismo e geração de empregos, consolidando o distrito como referência cultural no estado - Foto: Divulgação

Evento impulsionou economia, turismo e geração de empregos, consolidando o distrito como referência cultural no estadoFoto: Divulgação

Publicado 27/04/2026 16:51

Barra do Piraí - De 17 a 26 de abril, Ipiabas respirou música, energia e encontros de amigos e amores. O Rock in Cover 2026 foi um completo sucesso, reunindo mais de 25 mil pessoas na praça do distrito ao longo de sua programação.

Nesta edição, o evento, promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí, contou com total apoio do Ministério do Turismo, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Reimont, além da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Interior, EMATER-Rio, FIPERJ, UGB Centro Universitário Geraldo Di Biase, ABRASEL e Associação Mais Ipiabas.

Com shows que passaram por tributos a grandes nomes como Metallica, AC/DC, Bruno Mars, Slipknot, Linkin Park, Legião Urbana e Capital Inicial, entre outros, turistas de todo o país chegaram ao distrito e movimentaram não apenas Ipiabas, mas toda Barra do Piraí.

O resultado pôde ser sentido em diversos setores, como o econômico, o comercial, o hoteleiro e o gastronômico, gerando renda e fortalecendo a economia local.

Reflexo disso é que, pela primeira vez em sua história, Barra do Piraí alcançou a primeira posição na taxa de ocupação hoteleira em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo a ABIH-RJ, a taxa média foi de cerca de 85% durante o feriado prolongado de Tiradentes e São Jorge. Em Ipiabas, especificamente, a ocupação hoteleira chegou próxima de 100% nos dois fins de semana do evento, reforçando o impacto positivo do festival no turismo da região.

O secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, destacou a importância do evento para o movimento econômico e turístico de Ipiabas. “Essa foi uma das maiores edições do Rock in Cover, um festival já tradicional no distrito, que além de contar com um público fiel, ano após ano reúne novos fãs. Essa movimentação representa um ganho significativo para o município, à medida que impulsiona bares, restaurantes, pousadas e o comércio em geral, além de fortalecer o destaque turístico de Barra do Piraí em todo o estado”, afirmou.

O Rock in Cover também impactou positivamente as vendas e a geração de empregos. Segundo dados da Secretaria Municipal de Turismo, o evento contou com um total de 86 espaços de comercialização, sendo nove de cervejas artesanais, quatro de drinks e bebidas industrializadas, 18 de serviços e artesanato, 15 de gastronomia e 40 produtores rurais, especialmente por meio do AgroRock, espaço desenvolvido pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional do Interior.

Ao todo, mais de 570 pessoas trabalharam diretamente no evento, sendo 170 nos trucks e estandes, 180 na produção (incluindo equipes técnicas, limpeza e segurança) e 220 músicos e artistas.

“O resultado foi além das expectativas. Conseguimos realizar ações concretas que potencializaram o espaço do evento e também as atividades, garantindo uma estrutura impecável para o público, expositores e trabalhadores. Quando o turismo vai bem, todos os setores comerciais avançam junto”, ressaltou Tadeu.

De forma pioneira, o Rock in Cover 2026 apresentou novidades, como o torneio de bandas autorais, no qual a grande vencedora Rottenblot foi premiada com R$ 7 mil e a oportunidade de abrir o show de Di Ferrero, no próximo dia 2 de maio; a Gincana Rock in Cover, com prêmios de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 500; e a tirolesa solidária, que arrecadou cerca de 3 toneladas de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições como APAE, Doutores da Alegria, Rotary e Igreja Batista.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também destacou o sucesso do evento. “Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas mais uma vez se consolidam como um dos principais destinos turísticos da região. O Rock in Cover já é tradição e um espaço de encontros entre amigos e famílias. Quero agradecer ao deputado federal Reimont pelo apoio ao evento por meio de emenda parlamentar, além de todos os parceiros que contribuíram para a realização da maior edição do festival”, finalizou.

O Rock in Cover continua nos dias 1º e 2 de maio, com shows oficiais de Leoni, na sexta-feira (1º), às 20h, e de Di Ferrero, no sábado (2), também às 20h, ambos na Praça de Ipiabas.