Oportunidade para auxiliar de linha de produção não exige experiência e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalho - Foto: Divulgação

Oportunidade para auxiliar de linha de produção não exige experiência e busca ampliar o acesso ao mercado de trabalhoFoto: Divulgação

Publicado 28/04/2026 15:32

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, por meio do Sistema Nacional de Emprego (SINE), promove nesta quarta-feira (29), às 8h30, um novo processo seletivo voltado ao preenchimento de vagas para o cargo de auxiliar de linha de produção. A ação, que visa fortalecer a empregabilidade no município, acontecerá no Varandão do Central Esporte Clube.

Os critérios de participação estabelecidos para esta seleção determinam que o candidato deve obrigatoriamente ser morador de Barra do Piraí e ser alfabetizado. Um ponto importante a ser destacado é que a oportunidade não exige experiência prévia na função, sendo uma excelente porta de entrada para quem busca o primeiro emprego ou deseja mudar de área de atuação profissional.

Para participar do processo, os interessados devem comparecer ao local no horário agendado portando seu currículo atualizado, documentos pessoais de identificação e uma caneta, item indispensável para o preenchimento das fichas e demais procedimentos durante a seleção.

"A Prefeitura reforça a importância da pontualidade e da apresentação de toda a documentação solicitada para garantir a participação na etapa de recrutamento", destacou a coordenadora do Sine de Barra do Piraí, Thaís Cristina.