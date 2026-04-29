Evento acontece nos dias 1º e 2 de maio, com gastronomia, cultura, música e lançamento inédito - Foto: Divulgação

Evento acontece nos dias 1º e 2 de maio, com gastronomia, cultura, música e lançamento inéditoFoto: Divulgação

Publicado 29/04/2026 15:56

Barra do Piraí - Ipiabas, distrito turístico de Barra do Piraí, recebe nos dias 1º e 2 de maio a edição 2026 da Feira do Produtor Rural do Vale do Café. O evento reúne produtores, atrações culturais e shows nacionais em uma programação pensada para toda a família, com expectativa de movimentar o turismo e valorizar a produção regional.

A abertura será no feriado do Dia do Trabalhador, a partir das 18h, com espaço para artesanato, produtos típicos e atividades recreativas para crianças. Ao longo dos dois dias, o público poderá conhecer e consumir cafés especiais, queijos, cachaças e outros produtos artesanais do Vale do Café, reforçando a identidade rural da região.

Durante o evento acontecerá o lançamento da Identificação Geográfica (IG) do Café do Vale do Café, a primeira do estado do Rio de Janeiro. Na programação musical, o cantor Leoni se apresenta no dia 1º de maio, às 22h. Já no dia 2, o público poderá curtir uma noite com shows da banda RottenBlot, vencedora do festival de bandas autorais do Rock in Cover, e Madre Ravena que antecede a apresentação do cantor Di Ferrero.

Para o assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo, Wanderson Farias, a feira representa um avanço importante para o setor. “Esse é um grande evento que nós lançamos no ano passado e que agora chega a Ipiabas com a participação dos produtores de café, cachaça e queijo que fazem parte do Arranjo Produtivo Local. Além disso, teremos grandes atrações musicais, como os shows do Leoni e do Di Ferrero. É uma oportunidade de aproximar o público dos produtos de alta qualidade da nossa região”, destacou Wanderson.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, reforçou o impacto positivo da iniciativa para o distrito. “Ipiabas vive um momento muito especial no turismo, com uma agenda forte de eventos e cada vez mais visitantes. A Feira do Produtor vem para consolidar esse crescimento, fortalecendo a economia local e valorizando quem produz na nossa região”, afirmou Tadeu.

A prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, também celebrou a realização do evento e o apoio institucional. “A Feira do Produtor Rural do Vale do Café é mais um importante evento que Ipiabas recebe com muita alegria. Nosso agradecimento a todos os parceiros que acreditam no potencial do nosso município e contribuem para o fortalecimento do turismo e da economia local”, disse a prefeita de Barra do Piraí.

Com entrada gratuita, a Feira do Produtor Rural do Vale do Café promete unir sabores, cultura e música em uma experiência completa para moradores e turistas.