Imunização de recém-nascidos passa a ser concentrada na ESF Albert Sabin - Foto: Divulgação

Imunização de recém-nascidos passa a ser concentrada na ESF Albert SabinFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 14:54

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí definiu a ESF Albert Sabin, unidade localizada ao lado do Corpo de Bombeiros, como referência para a aplicação da vacina BCG no município. A imunização de recém-nascidos está sendo realizada às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 13h às 15h, em um cronograma criado para organizar o atendimento, otimizar o uso das doses e ampliar a cobertura vacinal.

A BCG é uma das primeiras vacinas do calendário infantil e tem papel fundamental na proteção contra formas graves da tuberculose. Segundo a Secretaria de Saúde, a centralização do serviço em dias específicos foi adotada para otimizar o uso das doses, reduzir desperdícios e garantir uma assistência ainda mais eficiente às famílias.

Diretora da Atenção Primária à Saúde, Larissa de Andrade Ivo explicou que a medida foi pensada tanto para a organização do serviço quanto para assegurar o acesso da população ao imunizante. “A vacina BCG possui características específicas de armazenamento e utilização após a abertura do frasco. Concentrar esse atendimento em dias determinados permite um aproveitamento mais eficiente das doses, evitando perdas e garantindo que todas as crianças recebam a imunização com segurança e qualidade”, destacou.

Para receber a vacina, os responsáveis devem comparecer à ESF Albert Sabin portando a certidão de nascimento do bebê, a caderneta de vacinação, o cartão do SUS que, caso necessário, pode ser confeccionado na própria unidade e um documento oficial com foto do responsável pelo recém-nascido.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, reforçou a importância de os pais e responsáveis ficarem atentos ao novo cronograma e não deixarem de procurar o serviço dentro do período recomendado. “A vacinação nos primeiros dias de vida é fundamental para a proteção da criança. Nosso objetivo com essa organização é oferecer um atendimento mais qualificado, com planejamento, responsabilidade e garantindo que nenhuma família deixe de ter acesso a esse cuidado tão importante”, afirmou o secretário.

Em caso de dúvidas, as famílias podem buscar orientação diretamente nas unidades de saúde do município ou na própria ESF Albert Sabin, referência para a aplicação da BCG em Barra do Piraí.