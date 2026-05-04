Reconhecimento inédito para o estado do Rio de Janeiro foi oficializado durante a abertura institucional do evento - Foto: Secom

Reconhecimento inédito para o estado do Rio de Janeiro foi oficializado durante a abertura institucional do eventoFoto: Secom

Publicado 04/05/2026 11:35

Barra do Piraí - A abertura institucional da Feira do Produtor Rural do Vale do Café, realizada nesta sexta-feira (1º), em Ipiabas, distrito turístico de Barra do Piraí, marcou um momento histórico para a cafeicultura fluminense. Durante a solenidade, foi oficializada a Identificação Geográfica (IG) do Café do Vale do Café, tornando a região a primeira do estado do Rio de Janeiro a conquistar esse importante reconhecimento, que certifica origem, tradição, qualidade e identidade produtiva.

O momento foi celebrado por produtores, autoridades políticas, representantes de instituições parceiras e pelo público presente. A conquista representa um novo capítulo para a cadeia produtiva do café na região, agregando valor ao produto, ampliando sua competitividade no mercado e fortalecendo ainda mais a marca do Vale do Café.

O coordenador de Turismo do Vale do Café, Wanderson Farias, destacou que a certificação é resultado de um trabalho construído ao longo de anos e representa um marco para toda a região.

“Esse reconhecimento chancela a qualidade do nosso café e valoriza quem está no campo, produzindo com dedicação e tradição. É uma conquista coletiva, que fortalece o produtor, impulsiona o turismo e projeta ainda mais o nome do Vale do Café para o Brasil”, afirmou.

O presidente da ASCAV, João Domingos, reforçou o impacto direto da conquista para os cafeicultores. “A Identificação Geográfica representa pertencimento, valorização e novas oportunidades para os produtores. O nosso café passa a carregar oficialmente sua origem, sua história e sua excelência, abrindo portas para novos mercados e fortalecendo toda a cadeia produtiva”, destacou.

Ao falar sobre o impacto do evento no turismo regional, o deputado estadual Gustavo Tutuca ressaltou a importância de investir em experiências que conectam cultura, gastronomia e desenvolvimento. “Quando investimos em eventos como esse, movimentamos toda uma cadeia econômica. O visitante consome, se hospeda, conhece o destino, retorna e divulga a região. Isso gera emprego, renda e desenvolvimento para o interior do estado”, pontuou.

O secretário municipal de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, destacou que o município vive um momento histórico no setor. “Barra do Piraí tem registrado recordes na taxa de ocupação da rede hoteleira, especialmente em Ipiabas, e isso mostra que investir em eventos e em experiências ligadas à nossa identidade traz resultados concretos para a economia local, fortalece o comércio e gera oportunidades para toda a cidade”, afirmou.

Representando instituições parceiras fundamentais para a realização do evento, o presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, Jorge Aiex, destacou a importância da união entre poder público e setor produtivo. “Quando instituições caminham juntas, quem ganha é toda a região. Estamos falando de desenvolvimento econômico, fortalecimento do comércio e geração de oportunidades”, disse.

Já o presidente do Sebrae, Robson Carneiro, ressaltou o papel do empreendedorismo local. “O produtor rural e o artesão carregam identidade, tradição e inovação. Nosso papel é apoiar esses empreendedores para que seus produtos ganhem mercado, visibilidade e competitividade”, afirmou.

Encerrando os pronunciamentos, a prefeita de Barra do Piraí, Kátia Miki, destacou a força dos produtores e artesãos do município. “O produtor rural e o artesão barrense carregam a essência da nossa cidade. São pessoas que preservam tradições, geram renda, movimentam a economia e mostram, através do seu trabalho, toda a riqueza cultural e produtiva de Barra do Piraí. Valorizar essas pessoas é investir no futuro do nosso município”, destacou.

A solenidade contou ainda com a presença do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida; do deputado federal Dr. Flávio Campos; dos deputados estaduais Anderson Moraes e Douglas Ruas, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro; do ex-prefeito da cidade de Belford Roxo, Márcio Canela; do presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato; da coordenadora regional do Sebrae, Paola Tenchini; da subsecretária estadual de Desenvolvimento do Interior, Ana Paula Caldas; dos vereadores João Paulo e Luiz Felipe Ludi; além de produtores, empresários, representantes de instituições parceiras e lideranças regionais.

Encerrando a primeira noite da feira, o público acompanhou o show de Leoni, que embalou moradores e visitantes com sucessos que marcaram gerações.

A programação da Feira do Produtor Rural do Vale do Café continua neste sábado (2), com apresentações da banda RottenBlot, da banda Madre Ravena e, encerrando a noite, o show do cantor Di Ferrero.