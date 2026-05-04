O resultado reforça uma sequência positiva vivida pelo município - Foto: Divulgação

O resultado reforça uma sequência positiva vivida pelo municípioFoto: Divulgação

Publicado 04/05/2026 11:37

Barra do Piraí - Em mais um feriado, Barra do Piraí se destaca no cenário turístico fluminense. Segundo levantamento divulgado pela ABIH-RJ para o feriado do Dia do Trabalhador, entre os dias 1º e 4 de maio, o município registrou 81,20% de ocupação hoteleira, alcançando a melhor marca entre os destinos do Vale do Café e uma das maiores de todo o interior do estado.

No ranking estadual, Barra do Piraí aparece atrás apenas da região de Visconde de Mauá, com 85%, de Itatiaia/Penedo, com 82,80%, e de Nova Friburgo, com 82,20%, superando destinos tradicionais como Petrópolis, Vassouras, Miguel Pereira e Paraty.

O resultado reforça uma sequência positiva vivida pelo município, que já havia registrado excelente desempenho nos feriados da Páscoa, de Tiradentes e de São Jorge, consolidando Ipiabas como um dos destinos mais procurados do interior fluminense.

Para o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, os números são reflexo de um trabalho técnico, estratégico e contínuo de promoção do destino.

“Barra do Piraí vive hoje um novo momento no turismo. Esses números mostram que o município voltou ao radar dos visitantes e se consolidou como referência no Vale do Café. Estamos falando de hotéis e pousadas cheios, restaurantes movimentados, comércio aquecido e geração de renda para a população. É resultado de planejamento, diálogo com o setor privado e investimento em promoção turística”, destacou o secretário.

Além do desempenho na hotelaria, o município acaba de conquistar mais um reconhecimento importante: a renovação da certificação de Município Turístico pelo Ministério do Turismo, com validade até abril de 2027, dentro do Programa de Regionalização do Turismo Brasileiro.

A prefeita Katia Miki destacou que a certificação e os números de ocupação confirmam o protagonismo que Barra do Piraí voltou a ocupar no setor.

“Recebemos esses resultados com muito orgulho e, principalmente, com a certeza de que estamos no caminho certo. Barra do Piraí voltou a ser protagonista no turismo regional e estadual. A renovação da certificação de Município Turístico, somada aos excelentes índices de ocupação, mostra que nosso trabalho está gerando resultados concretos para a cidade, para os empreendedores e para toda a nossa população”, afirmou a prefeita.