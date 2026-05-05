Unidade móvel começa os atendimentos no dia 8 de maio, no Parque de ExposiçõesFoto: Divulgação
Barra do Piraí recebe carreta de tomografia do Programa Agora Tem Especialistas
Unidade móvel começa os atendimentos no dia 8 de maio, no Parque de Exposições, com capacidade para realizar até mil exames de tomografia computadorizada durante o mês
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Membros do Conselho Municipal de Contribuintes de Barra do Piraí tomam posse para o biênio 2026-2028
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Imunização de recém-nascidos passa a ser concentrada na ESF Albert Sabin, com atendimento em dias específicos para garantir melhor aproveitamento das doses e ampliar a cobertura vacinal
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Município conquista melhor índice da região, aparece entre os principais destinos do interior do estado e tem certificação de Município Turístico renovada pelo Ministério do Turismo
Vale do Café ganha primeira Identificação Geográfica do café durante Feira do Produtor Rural, em Ipiabas
Reconhecimento inédito para o estado do Rio de Janeiro foi oficializado durante a abertura institucional do evento, que também destacou o fortalecimento do turismo, da economia local e da produção regional
4º Encontro do Apoio TEA BP promove acolhimento e troca de experiências em Barra do Piraí
Encontro, em parceria com a Prefeitura, integrou programação do Abril Azul e reuniu famílias em uma tarde de escuta e aprendizado
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