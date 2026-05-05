Unidade móvel começa os atendimentos no dia 8 de maio, no Parque de Exposições - Foto: Divulgação

Unidade móvel começa os atendimentos no dia 8 de maio, no Parque de ExposiçõesFoto: Divulgação

Publicado 05/05/2026 14:15

Barra do Piraí - A partir desta sexta-feira (8), Barra do Piraí passa a contar com a Carreta de Tomografia do Programa Agora Tem Especialistas, iniciativa do Ministério da Saúde que ficará instalada no Parque de Exposições de Barra do Piraí durante todo o mês de maio para a realização de exames de tomografia computadorizada sem contraste. Com capacidade para atender até 1.000 pacientes ao longo do período, a unidade beneficiará moradores de Barra do Piraí e de municípios de toda a região do Médio Paraíba.

Considerado um dos exames de imagem mais importantes da medicina diagnóstica, a tomografia computadorizada permite visualizar com alta precisão estruturas internas do corpo, como cérebro, pulmões, coluna, abdômen, ossos e órgãos internos, auxiliando na identificação de fraturas, tumores, infecções, hemorragias, doenças pulmonares, alterações neurológicas e diversas outras condições que exigem diagnóstico rápido e preciso.

Por se tratar de um exame de média e alta complexidade, que depende de equipamentos de alto custo, estrutura técnica especializada e grande demanda na rede pública, o acesso à tomografia nem sempre acontece com a rapidez necessária em muitos municípios. A chegada da carreta representa, portanto, um importante reforço para a assistência regional, contribuindo para reduzir filas, acelerar diagnósticos e permitir que tratamentos sejam iniciados com mais agilidade.

O atendimento será feito exclusivamente por meio de regulação via SISREG, com agendamento prévio. Para realizar o exame, o paciente deverá ter solicitação médica e encaminhar o pedido à Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo processo de regulação.

A unidade terá capacidade para realizar 60 exames por dia, sendo 30 no período da manhã e 30 no período da tarde, sem intervalo para almoço. Os atendimentos acontecerão de segunda a quinta-feira, das 7h às 17h, e às sextas-feiras, das 7h às 16h.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, receber a carreta em Barra do Piraí representa um avanço estratégico para o município e para toda a rede regional de saúde.

“Estamos falando de um exame fundamental para inúmeras condutas médicas. Muitas vezes, um diagnóstico rápido faz toda a diferença no início de um tratamento e até na preservação da vida. Trazer essa estrutura para Barra do Piraí significa ampliar acesso, reduzir filas e oferecer mais resolutividade para nossa população e para toda a região”, destacou o secretário.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a conquista reforça o compromisso da gestão com investimentos que geram impacto direto na qualidade de vida da população.

“Quando falamos em saúde pública de qualidade, falamos em acesso, agilidade e dignidade. Receber uma carreta de tomografia em Barra do Piraí é garantir que mais pessoas tenham acesso a um exame essencial, muitas vezes decisivo para um diagnóstico preciso e para o início do tratamento no tempo certo”, afirmou a prefeita.

A cerimônia oficial de inauguração da unidade acontece nesta sexta-feira (8), às 10h, no Parque de Exposições.