Iniciativa da Secretaria da Mulher utiliza linguagem lúdica para ensinar crianças sobre autoproteção e prevenção - Foto: Secom

Iniciativa da Secretaria da Mulher utiliza linguagem lúdica para ensinar crianças sobre autoproteção e prevençãoFoto: Secom

Publicado 07/05/2026 14:15

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, deu início nesta semana ao projeto “Liga da Proteção”, uma iniciativa voltada à prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. As primeiras ações aconteceram nesta quarta-feira (6), nas escolas municipais Manoel Fonseca e Murilo Braga.

A proposta integra a campanha nacional Maio Laranja e aposta em uma abordagem lúdica para tratar um tema sensível, utilizando personagens inspirados em super-heróis para ensinar, de forma acessível, conceitos como limites do corpo, situações de risco e a importância de pedir ajuda.

A capitã Simone Vargas, do programa Segurança Presente, destacou a atuação das forças de segurança na prevenção desses crimes, especialmente durante o mês de maio.

“Durante todo o ano, mas em especial no mês de maio, em alusão ao Maio Laranja, a gente participa de diversas campanhas de conscientização, entre elas, palestras nas escolas do município, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria da Mulher”, explicou.

Segundo ela, falar sobre o tema desde cedo é fundamental para proteger quem está mais vulnerável. “A importância de abordar esse assunto logo na infância é tratar com quem realmente é vítima nesses casos. Através das palestras, de forma lúdica, a gente consegue conscientizar a criança sobre como se cuidar, sobre proteção, sobre prevenção e como denunciar os casos de abuso”, afirmou.

A adaptação da linguagem para o público infantil é uma das estratégias centrais do projeto. “A abordagem é adaptada através de desenhos e vídeos para que as crianças consigam compreender da maneira mais simples possível, mas sem perder a seriedade que o assunto requer”, completou a capitã.

Idealizadora da iniciativa, a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, ressaltou que o foco principal da ação é a prevenção. “A intenção da nossa campanha, que é uma campanha nacional, é trazer essa temática para as escolas, sobretudo com o nosso objetivo principal, que é a prevenção. A gente não pode mais esperar que as crianças sofram essas formas de violência para depois agir”, destacou.

Ela também explicou que o projeto foi estruturado para dialogar diretamente com o universo infantil. “A gente lançou a Liga da Proteção, que são super-heróis com superpoderes, para garantir que a mensagem seja feita de forma lúdica e chegue até as crianças. Pensamos em um modelo que atenda de forma acessível, mas com responsabilidade”, disse.

De acordo com a secretária, a iniciativa envolve toda a rede de proteção à infância do município, incluindo diferentes órgãos e instituições. O objetivo é fortalecer o cuidado coletivo e garantir que as crianças saibam identificar situações de risco e buscar ajuda.

Durante as atividades, os alunos participaram de dinâmicas, assistiram a conteúdos educativos e interagiram com os personagens da Liga da Proteção, que abordam temas como consentimento, respeito e segurança, inclusive no ambiente digital.

Para as crianças, o aprendizado também ficou marcado de forma positiva. O estudante Pedro Lucas, de 8 anos, contou o que aprendeu com a ação.

“Eu gostei porque eles explicaram que a gente pode falar quando alguma coisa deixa a gente desconfortável. Agora eu sei que não posso guardar segredo ruim”, disse.

Já a aluna Maitê Ramos, de 7 anos, destacou a importância dos personagens. “Eu achei legal os super-heróis, porque eles ensinam a gente a se proteger. Eu aprendi que posso falar ‘não’ e contar para um adulto que eu confio”, afirmou.

O projeto “Liga da Proteção” seguirá sendo desenvolvido ao longo do mês de maio.