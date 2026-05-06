Operação identificou mais de 300 carcaças e apontou risco ambiental no local - Foto: Alexandre Simonini

Operação identificou mais de 300 carcaças e apontou risco ambiental no localFoto: Alexandre Simonini

Publicado 06/05/2026 17:08

Barra do Piraí - Uma força-tarefa do Governo do Estado fechou um ferro-velho clandestino que funcionava em um antigo motel às margens da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Cerâmica, em Barra do Piraí. Durante a ação, agentes localizaram um veículo roubado no município de Duque de Caxias, e o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia.

A operação foi coordenada pelo Detran RJ e contou com a participação das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Ambiente, da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros. O local já havia sido interditado em fevereiro de 2025 durante uma ação da Operação Desmonte, mas denúncias indicaram que as atividades ilegais haviam sido retomadas.

No interior do imóvel, os agentes encontraram peças automotivas armazenadas de forma irregular, distribuídas em antigos quartos e garagens do motel, muitas delas expostas diretamente em chão de terra. Ao todo, mais de 300 carcaças e peças foram recolhidas e serão destinadas à reciclagem. A estimativa é de que mais de 100 toneladas de sucata sejam retiradas da área.

Durante a fiscalização, técnicos do INEA identificaram risco ambiental devido ao possível derramamento de substâncias poluentes no solo, agravando a situação do estabelecimento clandestino.

Segundo o presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, a fiscalização seguirá sendo intensificada para coibir irregularidades no setor. Ele reforçou que empresas que atuam com desmontagem e comercialização de peças precisam estar devidamente credenciadas e garantir a rastreabilidade dos produtos, conforme determina a legislação.

A força-tarefa já realizou dezenas de operações em todo o estado, resultando na interdição de diversos estabelecimentos irregulares. O Detran também mantém um canal específico para denúncias, com o objetivo de ampliar o controle e combater a atuação clandestina no setor.