Estratégia reúne forças de segurança, define regras de acesso e organiza fluxo de trânsito - Foto: Secom

Estratégia reúne forças de segurança, define regras de acesso e organiza fluxo de trânsitoFoto: Secom

Publicado 06/05/2026 14:04

Barra do Piraí - Entre os dias 8 e 10 de maio, o distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, recebe o Festival Música Preta, que terá como atrações principais Alexandre Pires, Sandra Sá e Raça Negra. Com expectativa de grande público, a Prefeitura estruturou um Plano Integrado de Segurança para garantir a tranquilidade durante toda a programação.

A estratégia foi apresentada nesta segunda-feira (4), durante reunião coordenada pela Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, com a participação de equipes do Turismo, Guarda Municipal, Demutran, Segurança Presente e Polícia Militar.

De acordo com o secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, o planejamento é fundamental para assegurar uma experiência positiva ao público.

“Estamos trabalhando de forma integrada, com todas as forças de segurança e órgãos envolvidos, para garantir um evento organizado e seguro. Nosso foco é preservar vidas, orientar o público e assegurar que todos possam aproveitar o festival com tranquilidade”, destacou.

O comandante do 10º BPM, major Guerreiro, elogiou o histórico do município na realização de grandes eventos e reforçou as orientações de segurança.

“Barra do Piraí tem se destacado pela organização de seus eventos, sempre priorizando o planejamento e a segurança. Não temos registros de ocorrências graves nas festas realizadas em Ipiabas, justamente porque existe esse cuidado antecipado. Para o Música Preta, seguimos com esse mesmo padrão, com controle de acesso, revista e regras claras para o público”, afirmou.

O major também chamou atenção para os itens proibidos na área de shows.

“Não será permitida a entrada com caixas térmicas, bolsas térmicas, recipientes de vidro ou objetos cortantes. Essas restrições são essenciais para evitar riscos, facilitar a fiscalização e garantir a segurança coletiva em um evento com grande concentração de pessoas”, completou.

O plano também prevê organização do trânsito e incentivo ao uso do transporte público. Durante os dias de evento, haverá ônibus circulando até o término dos shows.

O Demutran ficará responsável pela sinalização e organização do tráfego, enquanto a Guarda Municipal atuará na orientação de motoristas e pedestres. Além disso, equipes de segurança privada farão o apoio na revista e no controle de acesso ao espaço do festival.

Para o comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damazio, a atuação integrada será decisiva para o sucesso da operação.

“Nossa equipe estará presente em pontos estratégicos, atuando na orientação e no apoio às demais forças de segurança. Esse trabalho conjunto é o que garante que eventos desse porte aconteçam de forma segura e organizada”, ressaltou Damazio.

A recomendação da organização é que o público chegue com antecedência, utilize o transporte público e respeite as orientações das equipes de segurança.