Procedimento inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no município - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Procedimento inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no municípioFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 07/05/2026 14:12

Barra do Piraí - A saúde de Barra do Piraí viveu mais um momento importante nesta quarta-feira (6). A Santa Casa realizou a primeira cirurgia utilizando a nova torre de vídeo adquirida pela Prefeitura, equipamento de alta tecnologia que passa a ampliar a capacidade de atendimento cirúrgico no município e representa um avanço significativo para pacientes que aguardam procedimentos especializados.

A primeira cirurgia realizada com a nova tecnologia foi uma colecistectomia, procedimento para retirada da vesícula, feita por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva que proporciona recuperação mais rápida, menos dor no pós-operatório, menor tempo de internação e mais segurança ao paciente.

Além da torre de vídeo, o centro cirúrgico da Santa Casa também recebeu novos equipamentos, como mesa cirúrgica, foco cirúrgico auxiliar, carrinho de anestesia e bisturis, fortalecendo a estrutura hospitalar e oferecendo mais qualidade nos atendimentos realizados no município.

Segundo o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, a realização do primeiro procedimento simboliza mais um compromisso cumprido pela gestão com a população.

“Hoje damos um passo muito importante para a saúde de Barra do Piraí. Estamos colocando em funcionamento uma tecnologia que traz mais segurança, mais precisão para os procedimentos e, principalmente, mais dignidade para os nossos pacientes, que agora podem realizar cirurgias com estrutura moderna, aqui mesmo no município”, destacou Cristiano.

A prefeita Katia Miki ressaltou que o investimento representa cuidado, planejamento e compromisso com quem mais precisa.

“Cada conquista na saúde tem um impacto direto na vida das pessoas, e ver essa primeira cirurgia acontecendo nos mostra que estamos no caminho certo. Seguimos investindo, modernizando nossa rede e trabalhando para garantir que a população de Barra do Piraí tenha acesso a um atendimento cada vez mais humanizado, eficiente e perto de casa”, afirmou a prefeita.