Procedimento inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no municípioFoto: Rayná Andrelino/Secom
Santa Casa realiza primeira cirurgia com nova torre de vídeo própria
Procedimento de vesícula feito nesta quarta-feira (6) inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no município, com mais tecnologia, segurança e agilidade no atendimento
Santa Casa realiza primeira cirurgia com nova torre de vídeo própria
Procedimento de vesícula feito nesta quarta-feira (6) inaugura nova fase das cirurgias minimamente invasivas no município, com mais tecnologia, segurança e agilidade no atendimento
Força-tarefa fecha ferro-velho clandestino e encontra carro roubado em Barra do Piraí
Operação identificou mais de 300 carcaças e apontou risco ambiental no local
Plano Integrado de Segurança é apresentado para garantir tranquilidade no festival em Ipiabas
Estratégia reúne forças de segurança, define regras de acesso e organiza fluxo de trânsito para os três dias de evento
Barra do Piraí promove Feira Especial de Dia das Mães e reforça incentivo ao empreendedorismo feminino
Evento da Secretaria Municipal da Mulher acontece nesta sexta-feira (8), na Praça Nilo Peçanha, reunindo empreendedoras, geração de renda e valorização do trabalho feminino
Barra do Piraí recebe carreta de tomografia do Programa Agora Tem Especialistas
Unidade móvel começa os atendimentos no dia 8 de maio, no Parque de Exposições, com capacidade para realizar até mil exames de tomografia computadorizada durante o mês
Membros do Conselho Municipal de Contribuintes de Barra do Piraí tomam posse para o biênio 2026-2028
Órgão colegiado reativado pela atual gestão garante paridade e justiça fiscal no julgamento de recursos tributários
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.