Atividade da Secretaria de Assistência Social promove integração, bem-estar e acesso à cultura para idosos do município - Foto: Secom

Atividade da Secretaria de Assistência Social promove integração, bem-estar e acesso à cultura para idosos do municípioFoto: Secom

Publicado 08/05/2026 14:50

Barra do Piraí - “Uma maravilha. Eles adoraram a experiência". A frase de Simone Guedes, professora do grupo e coordenadora de ações coletivas da Secretaria de Atenção Social de Barra do Piraí, resume o sentimento vivido durante a visita da Melhor Idade ao Museu de Vassouras, realizada nesta quarta-feira (6). Segundo ela, a experiência vai além da rotina já conhecida pelos participantes. “Essa visita ao museu foi muito enriquecedora. Proporcionou aprendizado, reflexão história, né? É muito bacana. Eu indico para todo mundo”, destacou Simone, emocionada ao ver o envolvimento dos idosos.

O grupo, composto por 21 participantes, vivenciou momentos de troca, afeto e descoberta. Para a coordenadora, o impacto vai além da atividade cultural. “Ver o brilho nos olhinhos deles é muito gratificante. Eles agradecem o tempo inteiro. Não é só a saúde física, é a saúde mental e social também”, completou.

A recepção no museu também foi marcada por entusiasmo. “Foi uma alegria muito grande receber esse grupo”, afirmou Luana Oliveira, coordenadora educativa do Museu de Vassouras. Para ela, a presença da Melhor Idade fortalece o papel social do espaço. “É um público que guarda memórias muito importantes. A nossa proposta é promover diálogo, e com eles isso ganha ainda mais significado”.

Durante a visita, os idosos participaram da oficina “Amuletos de Memória – Relicários Sensoriais” e exploraram exposições que valorizam a cultura e a identidade local, com destaque para a presença da cultura negra. “A gente trabalha com essas memórias de resistência, com manifestações culturais como o samba e o jongo, criando conexões entre o passado e o presente”, explicou Luana.

A iniciativa faz parte das ações da Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí, que busca ampliar as atividades oferecidas ao público da Melhor Idade, promovendo experiências que estimulem a convivência, o bem-estar e o pertencimento.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, ações como essa são fundamentais. “Nosso objetivo é proporcionar momentos que façam sentido na vida dessas pessoas, que promovam alegria, aprendizado e fortalecimento de vínculos. Cuidar da Melhor Idade é olhar para além do físico, é valorizar histórias e construir novas memórias”, destacou Marina.

A Aposentada Maria Aparecida ficou encantada com o passeio. "Eu já tinha visto esse novo museu na TV e estar aqui está sendo mágico", afirmou a moradora do bairro Oficinas Velhas.

Já Rosângela Dias destacou os quadros da cidade que viu expostos. "Numa parte da visita guiada, passamos por fotos antigas de Barra do Piraí. Foi um verdadeiro passeio no tempo, contou a moradora do bairro Areal.