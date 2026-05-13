Iniciativa realizada na Antiga Estação reúne participantes, promove sustentabilidade e estimula a produção artesanal - Foto: Paulo César Junior/Secom

Iniciativa realizada na Antiga Estação reúne participantes, promove sustentabilidade e estimula a produção artesanalFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 13/05/2026 15:01

Barra do Piraí - Na noite desta terça-feira (12), a Antiga Estação, em Barra do Piraí, recebeu a oficina “Trago Sua Biju de Volta”, iniciativa voltada ao upcycling de acessórios que reuniu participantes em um encontro marcado pela criatividade, troca de experiências e incentivo à economia criativa.

A proposta da oficina foi transformar peças esquecidas em novos acessórios, ressignificando materiais e incentivando práticas mais sustentáveis. O upcycling, conceito central da atividade, consiste justamente em reaproveitar objetos que seriam descartados, dando a eles uma nova utilidade e valor sem a necessidade de processos industriais. Mais do que ensinar técnicas, o encontro abriu espaço para a experimentação e para o desenvolvimento de novas possibilidades, tanto como hobby quanto como fonte de renda.

Moradora do Centro, Maria Luisa Gonçalves de Guimarães participou da atividade em busca de inspiração. “Eu trouxe muitas peças, mas estava perdida. Aqui eu consegui encontrar um eixo, com as inspirações”, contou. Para ela, a oficina foi uma oportunidade de explorar a criatividade de forma leve e prazerosa.

Já Cintia Baptista da Silva, do bairro São João, destacou o potencial do projeto para além do momento da oficina. Acompanhando o trabalho das organizadoras, ela acredita que iniciativas como essa podem fortalecer o cenário cultural e artesanal da cidade. “É algo que pode crescer, se profissionalizar e alcançar mais pessoas. Muita gente tem coisas paradas em casa que poderiam ser transformadas em algo novo”, afirmou.

A participante Gabriela Calife Torres, moradora de Pinheiral, também ressaltou a importância de ações inovadoras na região. “É algo diferente do que estamos acostumados a ver por aqui. Além de estimular a criatividade, pode impulsionar uma forma de renda, principalmente para mulheres”, destacou.

A oficina foi idealizada por Theodora Ferreira e Mariana Bitencourt, que unem vivência pessoal e propósito na construção do projeto. Para Theodora, a iniciativa representa um retorno à própria trajetória dentro do artesanato e da economia criativa. “É uma forma de retomar a produção, pensar em sustentabilidade e, principalmente, promover a troca de conhecimento. Quando você pratica, a sustentabilidade deixa de ser só um conceito”, explicou.

Com histórico familiar ligado ao artesanato e anos de experiência na área, ela reforça que o fazer manual pode ser tanto uma atividade de lazer quanto uma ferramenta de autonomia. “Pode ser um hobby ou um trabalho. É também uma forma de empoderamento”, completou.

Já Mariana Bitencourt destaca que o projeto nasce da necessidade de criar espaços de expressão na cidade. “Sempre senti falta desse tipo de movimento aqui. A ideia é reunir pessoas com interesses parecidos e promover essa troca. Quando você exercita a criatividade, começa a enxergar o cotidiano de outra forma”, afirmou.