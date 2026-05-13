Iniciativa realizada na Antiga Estação reúne participantes, promove sustentabilidade e estimula a produção artesanalFoto: Paulo César Junior/Secom
Oficina "Trago Sua Biju de Volta" impulsiona economia criativa em Barra do Piraí
Iniciativa realizada na Antiga Estação reúne participantes, promove sustentabilidade e estimula a produção artesanal no município
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Iniciativa pioneira promove saúde, desenvolvimento e inclusão por meio do contato com cavalos
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Show de encerramento reuniu público de diferentes cidades e consolidou sucesso do evento
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Ação da Secretaria de Ambiente orienta população sobre descarte correto de itens com lotes específicos e reforça proteção ambiental
Melhor Idade de Barra do Piraí participa de visita guiada ao Museu de Vassouras
Atividade da Secretaria de Assistência Social promove integração, bem-estar e acesso à cultura para idosos do município
Ministério da Saúde lança em Itaguaí (RJ) e Barra do Piraí (RJ) carretas de saúde da mulher e de exames de imagem
Totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional, a carreta está posicionada na Rua Coronel Nóbrega, 177 Química
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