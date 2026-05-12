Iniciativa pioneira promove saúde, desenvolvimento e inclusão por meio do contato com cavalos - Foto: Secom

Iniciativa pioneira promove saúde, desenvolvimento e inclusão por meio do contato com cavalosFoto: Secom

Publicado 12/05/2026 16:06

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí inicia, a partir desta quarta-feira (13), as inscrições para o projeto de equoterapia, uma iniciativa inédita no município voltada ao cuidado com a saúde física, emocional e social de crianças e jovens.

As inscrições devem ser realizadas até o dia 22 de maio, das 9h às 18h, no box 9 do Mercado Municipal. A terapia será realizada no Parque de Exposições de Barra do Piraí, espaço que vai receber a estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades com os participantes.

Para se inscrever, é necessário apresentar comprovante de residência, documento de identidade e CPF do responsável e do aluno, além de laudo médico que indique a necessidade da equoterapia, encaminhamento e uma foto 3x4.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da iniciativa para o município.

“Estamos trabalhando para ampliar o acesso a tratamentos que fazem a diferença na vida das pessoas. A equoterapia é uma ferramenta poderosa de inclusão e desenvolvimento, e nosso compromisso é garantir que mais famílias tenham acesso a esse cuidado tão especial.”

O município já conta com o Centro TEA, que oferece acompanhamento especializado e atividades como judô e natação para pessoas com transtorno do espectro autista. A chegada da equoterapia amplia as ações da Prefeitura na área, oferecendo mais uma alternativa terapêutica para a população, de forma complementar aos serviços já existentes.

“Seguimos avançando na construção de uma rede de cuidado cada vez mais completa. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de desenvolvimento, com diferentes abordagens que atendam às necessidades de cada pessoa e de suas famílias”, completou a prefeita.