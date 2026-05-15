Evento reuniu especialistas, profissionais e usuários da rede - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Evento reuniu especialistas, profissionais e usuários da redeFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 15/05/2026 10:38

Barra do Piraí - Nesta quinta-feira (14), o Salão do Barra Tênis Clube foi palco do Fórum Temático do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, reunindo profissionais da rede, autoridades, estudantes e a população em geral para um importante momento de reflexão sobre a saúde mental e o cuidado psicossocial.

O encontro contou com palestras das especialistas Flávia Freire, psicóloga e docente da Universidade Federal Fluminense (UFF); Paula Cavalcanti, enfermeira e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); e Angela Monteiro, assistente social com ampla atuação na rede de atenção psicossocial da região. As convidadas abordaram temas como o cuidado em liberdade, os desafios da saúde mental no SUS e a importância da construção de políticas públicas mais humanas e inclusivas.

Durante a abertura, a diretora do Departamento de Saúde Mental, Lílian Magalhães, destacou a trajetória histórica da luta antimanicomial no município, que sediou por décadas um hospital psiquiátrico estadual. Ela reforçou a importância da mudança de modelo no cuidado.

“O manicômio é um local que isola. O cuidado precisa acontecer no território, junto da família e da comunidade. O CAPS transforma vidas e mostra que é possível cuidar com dignidade e respeito”, afirmou.

Representando o Conselho Municipal de Saúde, o presidente Leonardo Porto ressaltou o papel coletivo na construção das políticas públicas.

“Queremos um único objetivo: a prestação de um serviço público com qualidade e respeito aos usuários, profissionais e gestores. Esse é um compromisso de todos nós”, disse.

Já o secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, anunciou importantes avanços para a rede de saúde mental do município. Entre eles, a reforma de todos os equipamentos com recursos próprios da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a reestruturação dos serviços e a habilitação do CAPS AD junto ao Ministério da Saúde.

“Já temos o processo em andamento para reformar todos os equipamentos de saúde mental. Além disso, vamos avançar na habilitação do CAPS AD e entregar um novo espaço para o ambulatório, garantindo mais dignidade no atendimento”, destacou.

Um dos momentos mais marcantes do evento foi a participação de Luiz Antônio de Araújo, assistido do CAPS AD, que emocionou o público ao recitar um poema sobre sua trajetória de vida, marcada por dificuldades e superação.

“Hoje encontrei a sobriedade. Encontrando a sobriedade, encontrei a felicidade. Hoje eu me amo de verdade”, declarou, sendo aplaudido pelos presentes.

O fórum reforçou a importância da continuidade do debate e do fortalecimento da rede de atenção psicossocial no município. Ao final, Lílian Magalhães convidou a população para as próximas ações.

Como parte da programação, no dia 21 de maio, às 9h, será realizado o Show de Talentos da Saúde Mental, na Praça Nilo Peçanha, aberto a toda a população.

“Será um momento de valorização, expressão e inclusão dos nossos usuários. Todos estão convidados a participar”, reforçou a diretora.