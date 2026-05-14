Prefeitura lança novo site e assistente virtual no WhatsApp, criando canal direto com a população - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Prefeitura lança novo site e assistente virtual no WhatsApp, criando canal direto com a populaçãoFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 14/05/2026 16:08

Barra do Piraí - A partir de agora, moradores de Barra do Piraí podem tirar dúvidas, buscar informações e acessar serviços públicos diretamente pelo WhatsApp, a qualquer hora do dia, e ainda consultar dados sobre os serviços municipais em um site novo, moderno e totalmente adaptado para celulares. As duas ferramentas fazem parte do programa Barra + Conectada, lançado oficialmente nesta quinta-feira (14), no auditório da Antiga Estação, e apresentado para secretários e servidores.

A iniciativa marca uma mudança na forma de atendimento da Prefeitura, com o objetivo de garantir comunicação direta, acesso à informação e mais eficiência na prestação de serviços públicos. A criação do Barra + Conectada parte de um problema conhecido pela população que era a dificuldade de contato com a Prefeitura nos últimos anos.

Sem canais eficientes, moradores precisavam se deslocar até os órgãos públicos até mesmo para resolver demandas simples, como informações sobre IPTU, serviços de saúde ou orientações administrativas.

A prefeita Kátia Miki afirmou que essa realidade motivou a criação do programa. “Eu sempre ouvia que o barrense não conseguia falar com a Prefeitura. Não era aceitável que o cidadão ficasse sem resposta. Comunicação é direito, não pode ser um obstáculo,” destacou a prefeita, afirmando ainda que mobilizou o secreatriado para reverter o cenário.

“A gente trabalhou muito para mudar essa realidade. O Barra + Conectada é o fim da falta de comunicação em Barra do Piraí. É a Prefeitura mais próxima, mais acessível e funcionando de verdade para a população.”

Um dos principais pilares do programa, e algo inédito para a cidade, é a assistente virtual Pérola do Vale, que passa a concentrar o atendimento inicial ao cidadão pelo WhatsApp. Disponível 24 horas por dia, a ferramenta responde dúvidas frequentes, orienta sobre serviços públicos e encaminha demandas mais complexas para atendimento humano nas secretarias.

Além disso, o sistema gera dados em tempo real, permitindo que a Prefeitura acompanhe as principais demandas da população e aprimore continuamente o atendimento.

A prefeita ressaltou o impacto da ferramenta. “Agora a gente não só responde, como entende melhor o que a população precisa. Isso dá mais eficiência e melhora a qualidade do serviço público.”

O coordenador de sucesso do cliente da GOV.E, Fernando Godoy, explicou que é uma ferramenta inteligente e que avançará de acordo com a utilização. “Esse é um sistema que evolui com o uso. A partir dos dados gerados, conseguimos ajustar os fluxos e melhorar continuamente o atendimento.”

Outro eixo do programa é o novo portal oficial da Prefeitura, desenvolvido em parceria com o Governo do Estado, dentro do programa RJ Digital Municípios. O site reúne serviços municipais com orientação passo a passo, busca inteligente, avaliação de atendimentos e acesso facilitado a informações públicas.

Totalmente adaptado para celulares, o portal permite que o cidadão encontre o que precisa de forma rápida e simples. O controlador geral do município, Bernard Botelho, destacou a praticidade para acesso pelo computador e principalmente em aparelhos celulares.

“O site deixa de ser apenas institucional e passa a ser uma ferramenta real de acesso. Ele organiza a informação e facilita a vida do cidadão,” afirmou Bernard.

Antes da expansão para todo o município, a assistente virtual passou por fase piloto na Secretaria de Bem-Estar Animal. A secretária Luciene Maria destacou os resultados.

“A tecnologia trouxe mais agilidade e organização. A gente conseguiu melhorar o atendimento e responder com mais rapidez à população,” contou Luciene.

A dificuldade de contato com a Prefeitura era uma das principais reclamações levadas aos vereadores. Os veradores Pedinho ADL e Lu Maciel participaram do lançamento e parabenizaram a prefeita pela iniciativa inovadora.

“A gente ouvia a reclamação da falata de respostas da prefeitura constantemente. As pessoas não conseguiam retorno. Esse avanço resolve um problema antigo,” disse Pedrinho acompanhado de Lu Maciel. “É uma mudança importante para aproximar o poder público da população e garantir acesso aos serviços.”