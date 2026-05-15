Readequação da unidade era uma demanda dos servidores do departamento e dos usuários do serviço - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Readequação da unidade era uma demanda dos servidores do departamento e dos usuários do serviçoFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 15/05/2026 10:42

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, entregou a nova sede do Ambulatório e Departamento de Saúde Mental do município. Ao lado do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, ela concretizou uma antiga demanda dos servidores do setor e dos usuários do serviço.

Mais amplo, reformado e acolhedor, o novo espaço de atendimento representa um marco no avanço das políticas públicas de saúde mental em Barra do Piraí.

De acordo com Cristiano Almeida, a entrega do equipamento demonstra o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da saúde pública no município.

“Estamos entregando um equipamento tão fundamental para a saúde pública, especialmente para a saúde mental. No início do governo, sentei com as minhas diretoras para avaliarmos tudo o que era necessário. Na Saúde Mental identificamos duas urgências: realizar um processo seletivo para a contratação de psiquiatras, psicólogos e terapeutas. Hoje, estamos funcionando com uma equipe completa e capacitada, o que representa um grande avanço da gestão. E agora entregamos esse equipamento novinho, que era um sonho dos servidores e dos usuários do serviço”, destacou o vice-prefeito.

Cristiano também agradeceu à prefeita Katia Miki pelo apoio dado à área da saúde.

“Katia, muito obrigado por todo o seu empenho, articulação e dedicação para que pudéssemos avançar na saúde de Barra do Piraí.”

Muito emocionada, a servidora Marília Silveira falou sobre a realização desse sonho após 26 anos dedicados à saúde mental do município.

“As minhas lágrimas são de felicidade. Saber que estamos sendo reconhecidos me enche de alegria e emoção. Eu sou muito grata pela saúde mental em minha vida.”

A prefeita Katia Miki destacou que cada conquista deve ser celebrada.

“Cada conquista é motivo de celebração. A gente trabalha muito para realizar o sonho de mudar a vida da nossa população para melhor. Tenho muito a agradecer ao Cristiano e a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que tem atuado com planejamento e sabendo exatamente onde queremos chegar.”

A prefeita também falou sobre o reconhecimento e a valorização do trabalho realizado pelo Departamento de Saúde Mental.

“Mesmo não conseguindo estar tão presente em todos os momentos, por conta das inúmeras demandas da Prefeitura, acompanho e reconheço o empenho de cada profissional que atua na saúde mental. Esse cuidado é essencial para a nossa população.”

Katia Miki também ressaltou a capacidade de articulação do município para garantir investimentos na saúde.

“Conseguimos conquistar R$ 18 milhões apenas em 2026, batendo o nosso próprio recorde em emendas destinadas à saúde. Isso demonstra a nossa capacidade de articulação política e mostra que vamos continuar avançando, mesmo diante de tantas dificuldades financeiras.”

A prefeita encerrou agradecendo aos servidores municipais.

“Esse também é um momento para agradecer a todos os servidores que trabalham diariamente para que Barra do Piraí continue avançando.”

Também estiveram presentes a coordenadora do Ambulatório de Saúde Mental, Olivia Miranda, e a diretora de Saúde Mental, Lilian Magalhães.