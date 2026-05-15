Plataforma será lançada em julho e vai reunir roteiros históricos, gastronomia, cultura e experiências imersivas em Barra do Piraí e Ipiabas - Foto: Divulgação

Plataforma será lançada em julho e vai reunir roteiros históricos, gastronomia, cultura e experiências imersivas em Barra do Piraí e IpiabasFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 14:23

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí anunciou a chegada do aplicativo “Passeio Vale do Café”, uma nova plataforma digital de turismo que promete fortalecer o município como um dos principais destinos históricos e culturais do interior do estado. O lançamento oficial está previsto para julho de 2026.

A iniciativa é uma expansão do aplicativo “Passeio Carioca”, já consolidado na capital fluminense e integrado aos roteiros oficiais de turismo. Agora, o projeto passa a atuar também na região do Vale do Café, contemplando Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas.

O aplicativo reunirá informações sobre fazendas históricas do ciclo do café, restaurantes, atrativos culturais e naturais, além de roteiros guiados e experiências imersivas voltadas tanto para moradores quanto para turistas. A proposta é oferecer uma nova forma de conhecer o território, unindo tecnologia, memória e desenvolvimento regional.

De acordo com o secretário municipal de Turismo e Cultura, Tadeu Oliveira, a chegada da plataforma representa um avanço importante para o fortalecimento do setor turístico no município.

“Barra do Piraí possui um patrimônio histórico e cultural extremamente rico, e essa ferramenta chega para ampliar a nossa capacidade de apresentar essas potencialidades ao público. O aplicativo conecta tecnologia e turismo de forma moderna, valorizando nossos atrativos e fortalecendo toda a cadeia econômica ligada ao setor”, destacou o secretário.

Além da valorização do patrimônio local, a plataforma também funcionará como um hub digital de experiências, ampliando a visibilidade de empreendedores, produtores e estabelecimentos da região. A proposta está alinhada às estratégias de desenvolvimento econômico sustentável e incentivo à geração de renda por meio do turismo.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal com a inovação e o fortalecimento da economia local.

“Estamos investindo em ferramentas modernas que aproximam as pessoas da nossa história, da nossa cultura e das nossas riquezas. O turismo é uma grande vocação de Barra do Piraí, e esse aplicativo chega para impulsionar ainda mais o município, gerar oportunidades e atrair novos visitantes para a nossa cidade”, afirmou a prefeita.

O projeto conta com apoio institucional da FAPERJ e segue diretrizes de incentivo ao turismo e à inovação no estado do Rio de Janeiro.

As ações de divulgação já começaram por meio das redes sociais @passeio_carioca_ e @passeiovaledocafe, onde o público poderá acompanhar novidades, roteiros e informações sobre o lançamento da plataforma.