Plataforma será lançada em julho e vai reunir roteiros históricos, gastronomia, cultura e experiências imersivas em Barra do Piraí e IpiabasFoto: Divulgação
Barra do Piraí anuncia aplicativo turístico "Passeio Vale do Café" e amplia experiência digital na região
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Katia Miki entrega novo equipamento de Saúde Mental
Readequação da unidade era uma demanda dos servidores do departamento e dos usuários do serviço
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Evento reuniu especialistas, profissionais e usuários da rede em um momento de reflexão, troca de experiências e fortalecimento do cuidado em liberdade
"Barra + Conectada marca o fim da falta de comunicação em Barra do Piraí", afirma Kátia Miki
Prefeitura lança novo site e assistente virtual no WhatsApp, criando canal direto com a população
Curta-metragem provoca reflexão sobre violência contra crianças e adolescentes em ação do Maio Laranja
Cine debate promovido pela Assistência Social reúne usuários da rede socioassistencial e reforça importância da escuta, prevenção e denúncia
Oficina "Trago Sua Biju de Volta" impulsiona economia criativa em Barra do Piraí
Iniciativa realizada na Antiga Estação reúne participantes, promove sustentabilidade e estimula a produção artesanal no município
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