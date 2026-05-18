Ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana - Foto: Secom

Ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semanaFoto: Secom

Publicado 18/05/2026 15:40

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste sábado (16) mais uma edição do atendimento especial no Centro de Saúde da Mulher. A ação, promovida das 8h às 12h, teve como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde para mulheres que, devido à rotina intensa, encontram dificuldades para comparecer à unidade durante os dias úteis.

Durante a manhã, foram realizados atendimentos ginecológicos, exames preventivos e consultas com e sem agendamento, garantindo acolhimento e cuidado às pacientes. A iniciativa integra as ações voltadas à saúde feminina e reforça a importância do autocuidado, especialmente para mães e mulheres que conciliam trabalho, estudos e os cuidados com a família.

A estudante e vendedora Maiara Gomes esteve no Centro de Saúde da Mulher neste sábado e destacou a importância da ampliação do horário de funcionamento da unidade.

“Pra mim foi muito importante ter esse atendimento no sábado. Durante a semana é muito corrido, porque eu trabalho e também estudo. Muitas vezes, quando consigo um horário, o atendimento já terminou. Hoje ficou muito mais fácil conseguir cuidar da minha saúde”, relatou.

Quem também aprovou a iniciativa foi a dona de casa Maria Aparecida Siqueira. Mãe de dois filhos, ela contou que a rotina da semana costuma dificultar a realização dos exames.

“Durante a semana é uma correria danada. A gente acaba cuidando de tudo e deixando a saúde pra depois. Poder vir no sábado foi muito bom, porque eu sei da importância de manter os exames em dia”, afirmou.

A coordenadora do Centro de Saúde da Mulher, Monique Milward, ressaltou que a proposta da ação é justamente acolher mulheres que possuem dificuldades de acesso nos horários convencionais.

“Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais acessível e humanizado, entendendo a realidade de cada mulher. Muitas pacientes querem cuidar da saúde, mas não conseguem conciliar os horários durante a semana. Abrir a unidade aos sábados é uma forma de aproximar esse cuidado da população”, destacou.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, reforçou que a ampliação do atendimento faz parte de uma estratégia da Secretaria para garantir mais acesso aos serviços.

“Estamos trabalhando para tornar a saúde cada vez mais acessível. Essas ações especiais permitem que mais mulheres consigam realizar consultas e exames preventivos, fortalecendo o cuidado e a prevenção”, concluiu o secretário.