Ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semanaFoto: Secom
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Ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana
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