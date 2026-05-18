Realização ocorreu nesta segunda-feira (18) e contou com a presença da prefeita Katia Miki - Foto: Divulgação

Realização ocorreu nesta segunda-feira (18) e contou com a presença da prefeita Katia MikiFoto: Divulgação

Publicado 18/05/2026 15:42

Barra do Piraí - No último dia 16 foi comemorado o Dia Nacional dos Garis, data que homenageia um dos profissionais mais importantes para o dia a dia das cidades. Pensando nisso, na manhã desta segunda-feira (18), a prefeita Katia Miki organizou um café especial para os servidores que atuam na área no município.

O encontro ocorreu no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel, a antiga Estação Ferroviária. Na ocasião, a prefeita renovou seus votos de admiração e gratidão pelo trabalho dos profissionais que, segundo ela, possuem relevância direta na qualidade de vida da população barrense.

“Tenho muita gratidão e, especialmente, admiração pelo trabalho dos garis de Barra do Piraí, profissionais incansáveis e importantíssimos que garantem nossa limpeza urbana e contribuem com a qualidade de vida da nossa população. O papel deles é indispensável e representa um dos serviços mais importantes de qualquer cidade. Esta singela homenagem ainda é pouco perto do que eles representam para nós. Muito obrigada a todos os garis de Barra do Piraí”, disse a prefeita.

Matheus Souza de Paula, de 29 anos, é gari do município desde dezembro do ano passado e destacou a importância do reconhecimento à categoria.

“Representa uma grande satisfação para mim saber que meu trabalho e o de meus colegas contribuem significativamente para a vida dos barrenses. Trabalhamos juntos para manter a cidade limpa e organizada”, afirmou.

Já Luiz Carlos Arruda, de 46 anos, atua como gari há sete anos e ressaltou a relevância da homenagem.

“É a primeira vez que temos uma celebração desta data em Barra do Piraí. Gostamos muito da homenagem. Para nós, é um orgulho poder trabalhar pelos barrenses”, declarou.

Também presente na ocasião, o secretário municipal de Serviços Públicos, Roger Machado, parabenizou os profissionais pela dedicação, compromisso e luta pelo bem-estar da população barrense.

“Vocês têm um papel fundamental para o funcionamento da cidade e, com muita garra e determinação, buscam sempre desempenhá-lo da melhor maneira possível. Nós e toda a população agradecemos pelo empenho e dedicação diária de cada um de vocês”, destacou o secretário.