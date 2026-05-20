Novos investimentos em infraestrutura e saúde estão mudando a vida da população do bairroFoto: Divulgação
Katia Miki entrega obras e anuncia novos investimentos no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí
Asfaltamento de ruas, construção de muros de contenção e novos investimentos em infraestrutura e saúde estão mudando a vida da população do bairro
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Asfaltamento de ruas, construção de muros de contenção e novos investimentos em infraestrutura e saúde estão mudando a vida da população do bairro
Orquestra Que Transforma realiza concerto especial em homenagem ao Dia das Mães em Barra do Piraí
Apresentação gratuita acontece na Praça Nilo Peçanha nesta quarta-feira (20)
Barra do Piraí realiza caminhada em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
A ação faz parte da campanha Maio Laranja e reuniu autoridades, estudantes e a sociedade civil em um ato de conscientização e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência
Prefeitura de Barra do Piraí realiza homenagem em alusão ao Dia Nacional dos Garis
Realização ocorreu nesta segunda-feira (18) e contou com a presença da prefeita Katia Miki
Centro de Saúde da Mulher realiza atendimento especial neste sábado (16) e amplia acesso aos serviços de saúde em Barra do Piraí
Ação da Secretaria Municipal de Saúde facilitou o acesso de mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante a semana
Novo Centro Pop é inaugurado em Barra do Piraí com estrutura inédita para atendimentos técnicos
Unidade passa a funcionar na Rua Franklin de Moraes, no Centro, oferecendo mais dignidade para pessoas assistidas e melhores condições de trabalho para a equipe
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