Apresentação gratuita acontece na Praça Nilo Peçanha nesta terça-feira (20) - Foto: Divulgação

Apresentação gratuita acontece na Praça Nilo Peçanha nesta terça-feira (20)Foto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 14:41

Barra do Piraí - A cidade de Barra do Piraí receberá amanhã, quarta-feira (20), às 19h, na Praça Nilo Peçanha, o espetáculo “Concerto para as Mães”, promovido pela Orquestra Que Transforma. A apresentação será gratuita e aberta ao público, reunindo música, cultura e valorização artística em uma homenagem especial ao Dia das Mães.

O projeto, que utiliza a música como ferramenta de transformação social, levará ao centro da cidade um repertório preparado especialmente para a ocasião, proporcionando uma noite cultural para as famílias barrenses. A iniciativa conta com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa.

O secretário municipal de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, destacou a importância de incentivar ações culturais que aproximem a população da arte e promovam experiências para a cidade.

“Receber a Orquestra Que Transforma em Barra do Piraí é motivo de muita alegria. Esse concerto representa não apenas uma homenagem às mães, mas também o fortalecimento da cultura como instrumento de inclusão, sensibilidade e transformação social. Será uma oportunidade especial para a população prestigiar um grande projeto cultural”, afirmou o secretário.