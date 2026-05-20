A cada 150 procedimentos autorizados, cerca de 51 pacientes não comparecem aos atendimentos agendados - Foto: Secom

A cada 150 procedimentos autorizados, cerca de 51 pacientes não comparecem aos atendimentos agendadosFoto: Secom

Publicado 20/05/2026 14:02

Barra do Piraí - O absenteísmo, quando o paciente agenda um atendimento e não comparece, tem gerado impactos significativos no sistema público de saúde de Barra do Piraí. Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que dezenas de vagas acabam sendo perdidas mensalmente devido à ausência de pacientes em consultas, exames e procedimentos especializados oferecidos pela rede pública.

Segundo levantamento da pasta, a cada 150 procedimentos autorizados, cerca de 51 pacientes não comparecem aos atendimentos agendados, índice que representa aproximadamente 34% de absenteísmo. O cenário afeta diretamente a organização da rede municipal de saúde, compromete o aproveitamento das vagas disponíveis e amplia o tempo de espera de outros pacientes que aguardam por atendimento.

Entre os procedimentos com maior número de faltas registrados pela Secretaria de Saúde estão exames especializados como ecocardiogramas, ultrassonografias, ressonâncias magnéticas, tomografias e consultas ambulatoriais. Somente os exames de ultrassonografia somaram centenas de ausências no período analisado.

Além do impacto nas filas, o não comparecimento também interfere na rotina das equipes de saúde e no planejamento da rede municipal. Isso porque os atendimentos são organizados previamente, envolvendo agendamento, reserva de horário, disponibilidade de profissionais especializados e estrutura preparada para receber os pacientes.

Outro dado que chama atenção é que muitos pacientes que faltam posteriormente retornam em busca de uma nova vaga, aumentando novamente a demanda do sistema e dificultando a redução das filas de espera.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou que a Prefeitura vem ampliando a oferta de atendimentos especializados e reforçou a importância da colaboração da população para garantir mais eficiência no sistema.

“A Secretaria de Saúde trabalha diariamente para ampliar o acesso da população aos serviços, organizando equipes, profissionais e toda a estrutura necessária para atender com qualidade. Quando um paciente falta sem avisar, aquela vaga acaba sendo perdida e outra pessoa deixa de ser atendida. Nosso pedido é para que, caso não possa comparecer, o cidadão informe antecipadamente para que possamos direcionar esse atendimento para outro paciente que está aguardando”, afirmou o secretário.

A prefeita Kátia Miki também reforçou o compromisso da gestão municipal com a saúde pública e pediu o apoio da população para reduzir os índices de absenteísmo.

“Barra do Piraí tem trabalhado para fortalecer a Saúde, ampliar os atendimentos e garantir mais acesso à população. Sabemos da grande demanda existente e seguimos investindo para oferecer um serviço cada vez mais eficiente e humanizado. A colaboração da população é fundamental nesse processo. Comparecer às consultas e exames ou avisar quando não puder ir é um gesto de responsabilidade coletiva e respeito com quem aguarda por uma vaga”, destacou a prefeita.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que, caso o paciente não possa comparecer ao atendimento agendado, procure antecipadamente a unidade responsável para informar a ausência, possibilitando o remanejamento da vaga para outro paciente.