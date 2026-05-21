Nota da cidade subiu para 61,17 com melhorias em pilares estratégicos - Foto: Divulgação

Nota da cidade subiu para 61,17 com melhorias em pilares estratégicosFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 15:53

Barra do Piraí - Barra do Piraí, sob a gestão da prefeita Katia Miki, continua melhorando de forma expressiva os seus índices de desenvolvimento e qualidade de vida. Segundo o novo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil, um estudo nacional que avalia a realidade das cidades, o município alcançou o 52º lugar no ranking do estado do Rio de Janeiro.

O resultado mostra o avanço do trabalho feito em um ano e cinco meses. O município subiu 17 posições no estado, deixando para trás o 69º lugar que ocupava em 2024. No cenário nacional, Barra do Piraí também deu um grande salto e subiu 605 posições no país, saindo do 3.080º lugar para ocupar a 2.475ª colocação entre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros. A nota geral da cidade, que era de 57,46, subiu para 61,17 pontos.

Diferente de outros índices que olham apenas para a economia, o IPS mede a vida real das pessoas e avalia se a prefeitura consegue transformar o orçamento em melhorias práticas na ponta.

Para a prefeita Katia Miki, esse resultado expressivo é o reflexo direto de um choque de gestão e de muito planejamento para organizar o município.

“Ver Barra do Piraí conquistar 17 posições no estado em menos de dois anos da nossa gestão, e subir mais de 600 colocações no país, é a prova de que as nossas ações estão gerando resultados reais na vida das pessoas. Pegamos a cidade em 69º lugar e hoje estamos em 52º. Esse salto mostra que o nosso compromisso em arrumar a casa, valorizar o dinheiro público e planejar o futuro está dando certo. É um avanço geral que coloca a nossa cidade em um novo patamar no Rio de Janeiro", destacou a prefeita Katia Miki.

Os números do crescimento

O principal motor para a subida de Barra do Piraí no ranking foi o pilar de Fundamentos do Bem-Estar, que atingiu a expressiva nota de 69,07 pontos. Esse bloco avalia o acesso da população a serviços essenciais do dia a dia, como educação, informação e qualidade ambiental.

A cidade também se manteve forte na dimensão de Necessidades Humanas Básicas, alcançando a nota de 72,57 pontos, pilar que engloba as condições fundamentais de sobrevivência e dignidade do cidadão. Outro setor que apresentou evolução contínua ao longo dos últimos dois anos foi o de Oportunidades, que alcançou a marca de 32,46 pontos.

Ao analisar as notas principais, Katia Miki pontuou o impacto desse equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o social na rotina das famílias barrenses.

“Quando olhamos as notas principais do estudo, vemos que os nossos maiores avanços estão concentrados no bem-estar e no atendimento às necessidades humanas mais básicas da população, onde passamos dos 69 e 72 pontos. Isso mostra que o trabalho de base está acontecendo e que estamos crescendo com equilíbrio", avaliou a prefeita.

Foco nos desafios e próximos passos

A intenção da Prefeitura de Barra do Piraí agora é usar o mapeamento detalhado fornecido pelo estudo para calibrar as próximas etapas dos programas municipais nos distritos e bairros.

Mesmo celebrando as conquistas, a prefeita faz questão de manter os pés no chão e reforçar que o trabalho para solucionar os problemas históricos da cidade continua sendo a prioridade número um.

“Nossa nota geral subiu e estamos evoluindo de forma sólida, mas eu sou muito realista e sei perfeitamente que ainda não está bom e que temos um longo caminho pela frente. Herdamos problemas antigos e complexos na saúde, na infraestrutura e no saneamento básico que não se resolvem do dia para a noite. A nossa população precisa e merece muito mais. Esse resultado positivo não serve para nos acomodar, mas sim para nos dar ainda mais força e combustível para trabalhar duro, corrigir o que for preciso e investir exatamente onde as famílias barrenses mais precisam", finalizou Katia Miki.