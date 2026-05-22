Reconhecimento é entregue pela Rede Cidade Digital a gestões públicas que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos serviços Foto: Divulgação
Barra do Piraí é premiada em Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes realizado em Teresópolis
Katia Miki recebeu o título de "Prefeita Inovadora" pelo programa EduConecte e destacou avanços em tecnologia, comunicação pública e modernização dos serviços municipais
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UBS Pet e Castramóvel fortalecem atendimento animal em Barra do Piraí
Apenas no mês de abril, cerca de 70 cirurgias veterinárias foram realizadas gratuitamente no município
Em menos de dois anos, gestão Katia Miki faz Barra do Piraí saltar 17 posições no ranking de qualidade de vida do Estado
Dados oficiais do IPS Brasil mostram o avanço contínuo do município; nota da cidade subiu para 61,17 com melhorias em pilares estratégicos
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí alerta para impactos das faltas em consultas e exames
A cada 150 procedimentos autorizados, cerca de 51 pacientes não comparecem aos atendimentos agendados
Katia Miki entrega obras e anuncia novos investimentos no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí
Asfaltamento de ruas, construção de muros de contenção e novos investimentos em infraestrutura e saúde estão mudando a vida da população do bairro
Orquestra Que Transforma realiza concerto especial em homenagem ao Dia das Mães em Barra do Piraí
Apresentação gratuita acontece na Praça Nilo Peçanha nesta quarta-feira (20)
Barra do Piraí realiza caminhada em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes
A ação faz parte da campanha Maio Laranja e reuniu autoridades, estudantes e a sociedade civil em um ato de conscientização e fortalecimento da rede de proteção à infância e adolescência
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