Reconhecimento é entregue pela Rede Cidade Digital a gestões públicas que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos serviços - Foto: Divulgação

Reconhecimento é entregue pela Rede Cidade Digital a gestões públicas que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos serviços Foto: Divulgação

Publicado 22/05/2026 13:58

Barra do Piraí - Barra do Piraí e a prefeita Katia Miki foram destaques, nesta quinta-feira (21), durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Katia Miki recebeu o prêmio “Prefeita Inovadora”, reconhecimento entregue pela Rede Cidade Digital a gestões públicas que desenvolvem soluções tecnológicas voltadas à melhoria dos serviços oferecidos à população.

A premiação foi concedida em razão do programa EduConecte, plataforma digital implantada pela Prefeitura de Barra do Piraí para fortalecer a comunicação entre famílias, escolas e Secretaria Municipal de Educação. A prefeita Katia Miki não participou presencialmente do evento porque estava em Brasília cumprindo agenda institucional na Marcha dos Prefeitos, mas foi representada pelo vice-prefeito Cristiano Almeida e pelo controlador do município, Bernard Botelho.

Para a prefeita, o reconhecimento estadual demonstra que Barra do Piraí tem avançado na construção de uma gestão mais moderna, acessível e conectada às necessidades da população.

“Esse prêmio representa um trabalho construído com responsabilidade, planejamento e compromisso com as pessoas. A tecnologia precisa estar a serviço da população, facilitando o acesso aos serviços públicos e aproximando o cidadão da Prefeitura. O EduConecte é uma ferramenta que fortalece a educação e aproxima ainda mais a comunidade escolar da gestão municipal”, destacou a prefeita.

Katia também ressaltou que o município vem ampliando os investimentos em inovação e transformação digital, citando o lançamento recente do programa Barra + Conectada, da assistente virtual Pérola do Vale e do novo portal oficial da Prefeitura.

“Nosso objetivo é usar a tecnologia para facilitar a vida do barrense. Recentemente lançamos a assistente virtual Pérola do Vale, que permite atendimento pelo WhatsApp 24 horas por dia, além do novo site da Prefeitura, totalmente adaptado para celulares e pensado para garantir mais praticidade, transparência e acesso à informação. Estamos construindo uma Prefeitura mais próxima, eficiente e acessível para todos”, afirmou.

Durante o evento, o vice-prefeito Cristiano Almeida ressaltou a importância do reconhecimento estadual e o impacto da plataforma na rotina das famílias e das unidades escolares.

“Barra do Piraí foi agraciada com esse prêmio por conta da utilização do EduConecte, uma importante ferramenta que aproxima a comunidade escolar do poder público. Hoje já são mais de 7.200 alunos cadastrados, cerca de 450 turmas e 35 escolas dentro da plataforma. Isso permite que pais e responsáveis acompanhem de forma mais rápida e eficiente a vida escolar dos estudantes”, afirmou Cristiano.

O controlador do município, Bernard Botelho, também destacou que o reconhecimento demonstra o avanço de Barra do Piraí na utilização da tecnologia como ferramenta de gestão pública.

“O município vem avançando na modernização dos serviços e investindo em soluções inteligentes que realmente impactam a vida das pessoas. O EduConecte é um exemplo disso, porque aproxima a população da rede pública de ensino e traz mais transparência, comunicação e eficiência”, ressaltou Bernard.

O Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes reuniu representantes de cerca de 50 municípios fluminenses para debater inovação, tecnologia e soluções voltadas à gestão pública. A programação contou com palestras, troca de experiências entre gestores e apresentação de projetos desenvolvidos em diferentes cidades do Estado do Rio de Janeiro.