Evento contou com o tradicional "Desafio Rei e Rainha da Montanha" - Foto: Divulgação

Evento contou com o tradicional "Desafio Rei e Rainha da Montanha"Foto: Divulgação

Publicado 25/05/2026 15:28

Barra do Piraí - Através de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, a Secretaria de Estado de Turismo e a Fecierj, Ipiabas recebeu, neste domingo (24), mais uma edição do Bike Fest, evento esportivo que reuniu cerca de 500 atletas de diversas cidades da região.

O destaque da programação foi o tradicional “Desafio Rei e Rainha da Montanha”, que levou ciclistas de diferentes níveis para percursos desafiadores pelas trilhas da região. A concentração começou nas primeiras horas da manhã, com a largada oficial realizada às 8h45.

O grande vencedor da prova Rei da Montanha foi o atleta Glauber Cunha, de Paracambi, 14 vezes campeão carioca de Mountain Bike. Durante o evento, o ciclista relembrou o início de sua trajetória no esporte e destacou a importância do Bike Fest em sua formação como atleta.

“Foi nesse evento, focado no cicloturismo e no passeio, que dei minhas primeiras pedaladas. Aos poucos fui evoluindo até me tornar campeão. Hoje, estar aqui é também uma forma de gratidão a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada”, afirmou Glauber.

Idealizador, organizador e produtor do Bike Fest, Enéas Nogueira destacou o crescimento do evento em sua segunda edição em Ipiabas. Segundo ele, além do aumento no número de atletas inscritos, a competição também tem impacto direto no turismo local.

“É um evento que avançou na questão da quantidade de atletas inscritos. Dessa vez, superamos os 400 atletas da última edição. É um evento que fortalece o turismo da cidade. Muitos atletas de Angra dos Reis e Petrópolis vieram para se hospedar na cidade e já estão aqui desde sexta-feira passeando com suas famílias”, ressaltou Enéas.

Além da competição principal, o evento também abriu espaço para a participação das crianças com o Bike Kids, realizado na manhã deste domingo. A atividade gratuita reuniu famílias e incentivou a prática esportiva desde cedo, proporcionando momentos de diversão e integração para os pequenos ciclistas.

O secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, destacou o potencial de Ipiabas para o cicloturismo e anunciou que o distrito receberá, em novembro, a prova da ADR “Desafio O Circuito”, competição ligada ao circuito de cicloturismo da região.

“Estamos investindo em ações voltadas ao cicloturismo, uma excelente vertente do turismo esportivo. Ipiabas é um local com grande potencialidade para essa modalidade. Em novembro, receberemos a prova da ADR ‘Desafio O Circuito’, que integra trilhas conectando municípios do Sul Fluminense, Vale do Café e Agulhas Negras”, afirmou o secretário.

O assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias, ressaltou a importância do evento para fortalecer o turismo regional e movimentar a economia local.

“Esse evento é muito importante para Ipiabas, principalmente com o apoio da Setur nesta segunda edição. O objetivo também é fortalecer essa rota turística entre Ipiabas e Conservatória, trazendo turistas não só do Vale do Café, mas também de outras cidades para participarem do Bike Fest. Um evento como esse gera uma taxa de ocupação muito positiva nos hotéis e pousadas, além de aumentar o fluxo de pessoas nos restaurantes e bares da região”, destacou Wanderson.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também esteve presente no evento e ressaltou a importância da competição para o distrito turístico.

“É uma honra receber cerca de 500 atletas em nosso distrito turístico. Quero parabenizar todos os participantes do Bike Fest e do Bike Kids por fazerem parte desse grande evento, que fortalece o esporte, o turismo e movimenta a economia local”, destacou a prefeita.

Durante toda a programação, os participantes contaram com estrutura de apoio, organização e orientações de segurança, incluindo o uso obrigatório de capacete.