Programação terá início nesta quarta-feira (27) e segue até o dia 13 de junho com atividades voltadas à conscientização ambiental, educação e preservação da natureza - Foto: Divulgação

Programação terá início nesta quarta-feira (27) e segue até o dia 13 de junho com atividades voltadas à conscientização ambiental, educação e preservação da naturezaFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 09:32

Barra do Piraí - Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Sustentabilidade, preparou uma programação especial com palestras, rodas de conversa, plantios de mudas, atividades educativas e ações de conscientização ambiental voltadas para estudantes e para a população em geral.

A programação terá início nesta quarta-feira (27), com a carreta imersiva do “Projeto Biomas”, instalada na Praça Nilo Peçanha. A atividade contará com visitas guiadas e experiências educativas sobre os biomas brasileiros, atendendo escolas no período da manhã e recebendo a população em geral durante a tarde.

Ao longo da programação, Barra do Piraí também receberá ações de plantio de mudas em escolas e espaços públicos, palestras sobre sustentabilidade, reciclagem e preservação ambiental, além de rodas de conversa com especialistas e representantes de órgãos ambientais.

Entre os dias 8 e 10 de junho acontecerão no auditório da Unimed diversas atividades. Entre os destaques da programação estão a apresentação do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim; a roda de conversa sobre unidades de conservação e órgãos ambientais; a palestra “Povos de Terreiro e Sustentabilidade: práticas de cuidado com a natureza”; além da caminhada de encerramento com plantio de mudas, marcada para o dia 13 de junho.

Segundo o secretário municipal do Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, a proposta da semana é aproximar a população das discussões ambientais e estimular a consciência coletiva sobre a preservação.

“Nosso objetivo é fazer com que a população participe ativamente das ações ambientais e compreenda que a preservação do meio ambiente é uma responsabilidade de todos. Preparamos uma programação educativa, acessível e muito participativa para envolver crianças, jovens e adultos”, destacou o secretário.

O Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1972, durante a Conferência de Estocolmo, com o objetivo de incentivar ações de preservação ambiental e conscientizar a sociedade sobre a importância da proteção dos recursos naturais.

PROGRAMAÇÃO — SEMANA DO MEIO AMBIENTE 2026

Carreta Imersiva "Projeto Biomas"

Data: 27/05 e 28/05

Horário: 09h às 11h (Escolas) e 13h às 16h (População em geral)

Local: Praça Nilo Peçanha

Plantio de mudas com Guardiões da Floresta

Data: 08/06

Horário: 09h30

Local: Jardim de Infância Alfredo Mansur Elias e PESC

Apresentação do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim

Data: 08/06

Horário: 18h

Local: Auditório da Unimed (prédio da Sec. de Saúde)

Roda de Conversa: Unidades de Conservação e sua Perspectiva nos Órgãos Ambientais

Data: 08/06

Horário: 18h30

Local: Auditório da Unimed (prédio da Sec. de Saúde)

Plantio de mudas no Horto Municipal com Piquenique

Data: 09/06

Horário: 09h30

Local: Horto Municipal

Plantio de mudas no Horto Municipal com Piquenique

Data: 09/06

Horário: 14h

Local: Horto Municipal

Palestra "Reciclagem de Óleo de Cozinha Usado"

Data: 10/06

Horário: 09h30

Local: CIEP Califórnia

Palestra: Povos de Terreiro e Sustentabilidade: práticas de cuidado com a natureza

Data: 10/06

Horário: 18h

Local: Auditório da Unimed (prédio da Sec. de Saúde)

Oficina: Bomba de Sementes

Data: 11/06

Horário: 09h30

Local: CIEP 428, Escola E. M. Marieta Vasconcellos e REVISMep

I Fórum de Governança e Gestão de Resíduos Sólidos: Desafios e Perspectivas

Data: 11/06

Horário: 18h

Local: Auditório da Unimed (prédio da Sec. de Saúde)

Plantio de Mudas com Guardiões da Floresta

Data: 12/06

Horário: 09h30

Local: E.M. São José do Turvo e MONASBel

Caminhada de Encerramento com Plantio de Mudas

Data: 13/06

Horário: 09h30

Local: Saída da Praça Nilo Peçanha (Plantio no Cais de Santana)