O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoria - Foto: Divulgação

O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoriaFoto: Divulgação

Publicado 26/05/2026 13:25

Barra do Piraí - O judoca barrense Matheus Brandão tem uma trajetória marcada pela superação e pela dedicação ao esporte. Atualmente ocupando a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoria, o atleta se prepara para representar o Brasil, Barra do Piraí e o estado do Rio de Janeiro no Campeonato Sul-Americano de Judô.

Aos 31 anos, Matheus, morador do bairro Carlos de Queiroz, conta com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer para disputar a competição internacional, reforçando o incentivo ao esporte e aos talentos barrenses que levam o nome do município para competições nacionais e internacionais.

A história do judoca começou aos 12 anos, no CIEP 287, em Barra do Piraí, através do projeto “Mais Educação”, que oferecia oficinas esportivas e culturais aos alunos. Inicialmente interessado em participar do futebol, Matheus acabou sendo direcionado para o judô, decisão que mudaria completamente sua vida.

“Eu matava muita aula e um dia a diretora falou que se eu não participasse de alguma oficina iria repetir. Escolhi o futebol, mas ela me colocou no judô. E, de verdade, foi a melhor coisa da minha vida”, relembrou o atleta.

Ao longo da carreira, Matheus integrou importantes equipes do cenário nacional. Em 2014, teve a oportunidade de defender o Botafogo no judô. No mesmo período, serviu ao Exército Brasileiro na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), atuando na Seção de Educação Física e auxiliando os cadetes nos treinamentos da modalidade.

Após deixar o quartel, em 2015, participou de uma seletiva em Curitiba, no Paraná, conquistando vaga na Sociedade Morgenau, uma das principais equipes de judô do estado. Em 2017, retornou ao Rio de Janeiro para defender a equipe Impacto, de Irajá.

Depois de um período afastado dos tatames por motivos pessoais, o atleta retornou às competições e realizou um dos maiores sonhos da carreira: conquistar a faixa preta. Hoje, além de competir em alto nível, Matheus também abriu sua própria academia de judô e deseja desenvolver projetos sociais voltados para crianças e jovens.

“Quero muito conseguir colocar em prática algum projeto social para mudar a vida das crianças através do judô, assim como o esporte mudou a minha”, destacou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou o orgulho em ver o atleta representando o município em uma competição internacional.

“Fico muito feliz e honrada em ver o Matheus levando o orgulho de ser barrense e o orgulho do nosso esporte para uma competição tão importante. Tenho certeza de que ele voltará para casa ainda mais fortalecido e com resultados que vão inspirar muitos jovens da nossa cidade”, afirmou a prefeita.