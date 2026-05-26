O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoriaFoto: Divulgação
Barrense Matheus Brandão representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Judô
O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoria
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O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoria
Bike Fest Ipiabas reúne 500 atletas e movimenta o fim de semana no Vale do Café
Evento contou com o tradicional "Desafio Rei e Rainha da Montanha", programação para crianças e reforçou o potencial turístico de Ipiabas
Hospital do Olho inicia atendimentos em Barra do Piraí
Primeiro dia da nova unidade realizou 30 consultas oftalmológicas e 40 procedimentos de YAG Laser, ampliando o acesso da população barrense a atendimentos especializados gratuitos
Barra do Piraí é premiada em Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes realizado em Teresópolis
Katia Miki recebeu o título de "Prefeita Inovadora" pelo programa EduConecte e destacou avanços em tecnologia, comunicação pública e modernização dos serviços municipais
UBS Pet e Castramóvel fortalecem atendimento animal em Barra do Piraí
Apenas no mês de abril, cerca de 70 cirurgias veterinárias foram realizadas gratuitamente no município
Em menos de dois anos, gestão Katia Miki faz Barra do Piraí saltar 17 posições no ranking de qualidade de vida do Estado
Dados oficiais do IPS Brasil mostram o avanço contínuo do município; nota da cidade subiu para 61,17 com melhorias em pilares estratégicos
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