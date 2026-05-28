Encontro realizado nesta quarta-feira (27) reforçou o diálogo institucional para atração de empresas, geração de empregos e fortalecimento do ambiente de negócios no município - Foto: Divulgação

Encontro realizado nesta quarta-feira (27) reforçou o diálogo institucional para atração de empresas, geração de empregos e fortalecimento do ambiente de negócios no municípioFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 16:48

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, participou nesta quarta-feira (27) de uma reunião estratégica com representantes da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin), no Rio de Janeiro. Ao lado do secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, a prefeita apresentou os avanços econômicos do município e as oportunidades de investimentos em setores estratégicos da cidade.

O encontro teve como objetivo estreitar relações institucionais com a Codin, considerada uma das principais portas de entrada de investimentos privados no Estado do Rio de Janeiro, além de discutir incentivos estaduais para empresas interessadas em investir em Barra do Piraí.

Durante a reunião, foram destacados os potenciais do município nos setores da indústria metal mecânica, logística, turismo e audiovisual, além das políticas voltadas para micro e pequenas empresas e das ações que vêm contribuindo para a melhoria do ambiente de negócios na cidade.

Em 2025, Barra do Piraí registrou resultados positivos na economia local, com a abertura de 1.964 novas empresas e saldo positivo de 590 empregos formais, segundo dados do Caged. O município também apresentou crescimento histórico de 25,9% nas Empresas de Pequeno Porte (EPPs), consolidando um cenário de fortalecimento econômico e expansão do empreendedorismo.

A prefeita Katia Miki destacou que os números demonstram o potencial de crescimento da cidade e reforçou que a expectativa é ampliar ainda mais esses resultados em 2026.

“Barra do Piraí voltou a crescer e os números mostram isso. Tivemos avanços importantes na geração de empregos, na abertura de empresas e na atração de investimentos. Nosso trabalho agora é continuar fortalecendo o ambiente de negócios para que esses índices sejam ainda melhores neste ano, criando mais oportunidades para a nossa população”, afirmou a prefeita.

O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou a importância da aproximação com a Codin para impulsionar o desenvolvimento do município.

“Foi uma reunião muito importante para apresentar as vocações econômicas de Barra do Piraí e fortalecer o relacionamento institucional com a Codin. Falamos sobre setores estratégicos da cidade e também sobre empresas que já acreditaram no município, como a fábrica de transformadores que está sendo instalada e a Lorenfer, que teve incentivo aprovado pela Codin no ano passado”, explicou o secretário.

Participaram da reunião a diretora-presidente da Codin, Carla Monnerat; o diretor de Governança, Controle e Conformidade, Marcos Pinho; e a diretora de Novos Negócios, Andréia Crocamo.