Unidade, que teve problemas estruturais históricos solucionados, iniciará atendimento com 100 alunos e poderá receber até 250 crianças a partir de 2027 - Foto: Rayná Andrelino - Secom/PMVR

Unidade, que teve problemas estruturais históricos solucionados, iniciará atendimento com 100 alunos e poderá receber até 250 crianças a partir de 2027Foto: Rayná Andrelino - Secom/PMVR

Publicado 28/05/2026 09:36

Barra do Piraí - “Hoje não estamos apenas entregando um prédio. Estamos entregando, de fato, um serviço de creche para a população da Califórnia.” A declaração da prefeita Katia Miki marcou a entrega das obras de revitalização da Creche Municipal Sementinha do Amanhã, realizada nesta quarta-feira (27), no distrito da Califórnia.

A unidade passou por uma ampla intervenção estrutural dentro do programa Minha Escola + Bonita e começará a funcionar atendendo crianças de 4 meses a 3 anos. Inicialmente, a creche abrirá com cerca de 100 alunos, podendo chegar à capacidade máxima de 250 crianças a partir de 2027.

A principal intervenção realizada no espaço foi a construção de uma galeria nos fundos da unidade, área afetada por um córrego e que apresentava problemas estruturais há anos. A obra também incluiu a reconstrução do muro lateral e do cercamento da creche, além de manutenção hidráulica, elétrica, pintura geral, reparos no telhado e adequações internas.

Durante a cerimônia, Katia Miki destacou que a entrega representa o fim de um longo período de improvisos na educação infantil da Califórnia.

“A gente quer fazer, em quatro anos, o que não foi feito em quarenta, garantindo dignidade, estrutura e qualidade para as famílias do distrito”, afirmou a prefeita, que também homenageou o ex-vereador Tostão pela luta histórica em defesa da implantação da creche no distrito.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta, explicou que a unidade iniciará as atividades ainda este ano com capacidade para cerca de 100 crianças, priorizando os alunos que atualmente estão em uma unidade provisória.

“As crianças que hoje estão em um espaço improvisado serão trazidas para a creche. Ainda temos vagas disponíveis e as famílias interessadas podem procurar a secretaria da unidade para realizar a matrícula. No próximo ano, a nossa expectativa é que a creche funcione em sua capacidade máxima, atendendo até 250 crianças”, destacou o secretário.

A diretora da unidade, Vanessa Berni, ressaltou o significado da entrega para a comunidade escolar.

“Que esta creche seja um lugar de aprendizado, acolhimento, esperança e muitos sonhos realizados. Que cada criança encontre aqui oportunidades para crescer feliz, segura e preparada para o amanhã”, declarou.

A secretária municipal de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, lembrou das dificuldades estruturais encontradas no local e destacou a importância das intervenções realizadas.

“Conseguimos resolver problemas estruturais importantes, como a construção da galeria e a recuperação do muro, além de deixar a unidade mais bonita, alegre e preparada para receber as crianças com segurança e dignidade”, afirmou.

O vereador Macrei, representante do distrito na casa legislativa, também destacou a importância histórica da entrega para o distrito.

“Hoje estamos vendo esse sonho finalmente se tornar realidade, com uma unidade revitalizada, segura e pronta para funcionar de verdade para a população da Califórnia”, disse.

O vereador João Paulo também participou da cerimônia e ressaltou o papel da educação na transformação social, além de defender novos investimentos para a unidade no futuro.

“A educação transforma vidas e, consequentemente, transforma o mundo. Transforma a Califórnia, transforma Barra do Piraí. Hoje é um dia muito importante para o distrito e fico feliz de fazer parte dessa história”, afirmou.

Já o deputado estadual Munir Neto afirmou que a revitalização representa mais um avanço importante para o distrito.

“Essa creche ficou durante muito tempo aguardando para se tornar realidade. Hoje vemos a Califórnia avançando na educação, na infraestrutura e em diversas áreas”, comentou.

A entrega também emocionou famílias que aguardavam há anos pelo funcionamento definitivo da unidade. A moradora Josiane Carla Oliveira, mãe do pequeno David, de 1 ano e 7 meses, contou que o filho atualmente estuda em uma unidade improvisada e celebrou a nova fase da creche.

“Sempre falaram que iam resolver o problema da galeria, mas isso nunca acontecia. Muitas mães esperavam por esse momento. Vai ser um ganho muito grande para a população e eu estou muito animada para ver a creche funcionando de verdade”, afirmou.

PACOTE DE INVESTIMENTOS PARA A CALIFÓRNIA

Durante a entrega da revitalização da Creche Municipal Sementinha do Amanhã, a prefeita Katia Miki destacou uma série de obras e investimentos que estão sendo articulados para o distrito da Califórnia.

Entre os principais pontos citados pela prefeita está a reunião marcada para a tarde desta quarta-feira (27) com o governador em exercício, Ricardo Coutinho. Segundo Katia, a principal pauta do encontro será a situação das obras de drenagem e asfaltamento do Bairro de Fátima, aguardadas há mais de 40 anos pela população.

“A drenagem já foi realizada e agora precisamos acelerar a pavimentação, o asfaltamento e a reconstrução das calçadas. A Califórnia esperou décadas por essas melhorias e estamos trabalhando para que essa obra avance o mais rápido possível”, afirmou.

A prefeita também anunciou que o projeto do Complexo Esportivo da Califórnia sairá do papel por meio de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Aureo Ribeiro. O espaço será voltado para esporte, lazer e convivência da população do distrito.

Outro investimento destacado foi o projeto de iluminação pública no entorno da BR-393, contemplando toda a região da Califórnia às margens da rodovia. A iniciativa busca ampliar a segurança e melhorar a infraestrutura urbana do distrito.

Katia Miki também confirmou a entrega dos quiosques da Califórnia, prevista para o mês de junho. O espaço será transformado em uma nova área de lazer e convivência para as famílias, além de gerar oportunidades para comerciantes locais.

“Estamos trabalhando para transformar a Califórnia em um distrito cada vez mais estruturado, valorizado e com mais qualidade de vida para a população”, destacou a prefeita.