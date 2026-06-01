O curso foi realizado no Centro de Capacitação e Pesquisa (CCPP/PROERD), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O curso foi realizado no Centro de Capacitação e Pesquisa (CCPP/PROERD), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar do Estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 15:07

Barra do Piraí - Quatro integrantes da Guarda Civil Municipal de Barra do Piraí participaram, entre os dias 25 e 29 de maio, da primeira capacitação voltada à atuação das guardas municipais no Programa Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida. O curso foi realizado no Centro de Capacitação e Pesquisa (CCPP/PROERD), no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, reunindo profissionais de diferentes municípios para uma semana de formação intensiva.

Representando Barra do Piraí, participaram da capacitação a inspetora Josie Moreira, o inspetor Victor, o GCM Altino e o GCM André. Durante cinco dias, os agentes receberam orientações sobre a Lei Maria da Penha, medidas protetivas, acolhimento às vítimas, sensibilização, rede de proteção e atualização da legislação vigente, além de atividades práticas voltadas à atuação no combate à violência doméstica e familiar.

A coordenadora da Patrulha Maria da Penha – Guardiões da Vida, major Bianca Neves Ferreira da Silva, destacou a importância da união entre as instituições para fortalecer a proteção às mulheres.

“Precisamos das guardas municipais e das rondas Maria da Penha. Precisamos estar unidos para combater e enfrentar a violência doméstica e familiar em todo o estado. É uma honra poder multiplicar conhecimento e informação e, acima de tudo, formar profissionais qualificados para esse atendimento tão importante”, afirmou.

Para a inspetora Josie Moreira a capacitação representa um avanço para a atuação da Guarda Municipal junto à rede de proteção às mulheres do município.

“Foram dias de muito aprendizado e troca de experiências. Tivemos contato com profissionais do Ministério Público, Polícia Civil, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública e outros órgãos que integram a rede de atendimento. Esse conhecimento é fundamental para que possamos oferecer um serviço cada vez mais humanizado, eficiente e preparado para atender mulheres em situação de violência”, destacou.

O comandante da Guarda Civil Municipal de Barra do Piraí, Alessandro Damazio, enfatizou que a qualificação dos agentes fortalece as políticas públicas de proteção e amplia a capacidade de resposta do município.

“Investir na capacitação dos nossos guardas é investir na proteção da população. A participação da equipe nesse curso representa mais um passo para que Barra do Piraí tenha profissionais preparados para atuar de forma integrada com a rede de apoio, garantindo acolhimento, segurança e respeito às mulheres que precisam desse atendimento”, afirmou.

A formação contou com a participação de representantes do Ministério Público, Polícia Civil, Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), Tribunal de Justiça e Defensoria Pública, proporcionando uma visão ampla sobre o enfrentamento à violência de gênero e a importância da atuação conjunta entre os órgãos de segurança e proteção social.