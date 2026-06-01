Sonho aguardado há décadas pelos moradores se torna realidade e amplia o acesso à educação infantil na comunidade - Foto: Divulgação

Sonho aguardado há décadas pelos moradores se torna realidade e amplia o acesso à educação infantil na comunidadeFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 15:18

Barra do Piraí - Um sonho aguardado há décadas pelos moradores do bairro São João, em Barra do Piraí, tornou-se realidade na manhã desta segunda-feira (1º) com a inauguração da Creche Municipal José Duque de Freitas. A nova unidade representa um importante avanço para a educação infantil do município e atende a uma demanda histórica das famílias da localidade.

A expectativa pela entrega do espaço era compartilhada por gerações de moradores. “As mães do bairro São João já esperavam esse cuidado há anos. Antes mesmo de eu ter meu filho, esse já era um sonho de todas”, relatou Erica, de 29 anos, moradora do bairro há nove anos e mãe de Erick Arthur, de 3 anos.

Ao assumir a Prefeitura de Barra do Piraí, em 2025, a prefeita Katia Miki estabeleceu como prioridade a conclusão de importantes obras educacionais que estavam aguardadas pela população. Entre os compromissos assumidos estavam a reabertura da Escola Municipal Jehovah Santos, inaugurada em abril de 2026 após permanecer mais de seis anos desativada, e a entrega da Creche Municipal José Duque de Freitas.

Para os moradores, a chegada da unidade representa mais comodidade, segurança e tranquilidade para as famílias. A aposentada Vera D’Ávila, avó de Matheus, de um ano e meio, já matriculado na creche, celebrou a inauguração do espaço.

“É muito importante ter uma creche perto de casa. Dá mais tranquilidade para a família e para as crianças. A creche está excelente, toda estruturada para atender nossas crianças. As mães podem ficar tranquilas, porque esse espaço está incrível. Não tenho nem palavras. Parabéns à prefeita por realizar esse sonho”, afirmou.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta Jr., destacou que a entrega da nova unidade faz parte do compromisso da gestão em fortalecer a educação infantil em todas as regiões do município.

“A prefeita nos deu a missão de potencializar a nossa educação infantil. Na última semana entregamos uma creche no distrito da Califórnia e hoje temos o prazer de inaugurar este novo equipamento, que atenderá moradores dos bairros São João, Caixa D’Água, Carlos de Queiroz e localidades próximas. Aqui serão atendidas crianças de 4 meses a 3 anos. Neste ano, temos vagas para 60 alunos e nossa expectativa é ultrapassar a marca de 100 estudantes no próximo ano letivo. Seguiremos trabalhando pela construção de uma educação cada vez mais forte e de alta qualidade em Barra do Piraí”, ressaltou o secretário.

A cerimônia também foi marcada por um momento de homenagem à memória de José Duque de Freitas, personalidade que dá nome à nova creche e que teve papel importante na história e no desenvolvimento do bairro São João. Emocionada, sua filha, Therezinha Duque, relembrou a trajetória do pai, seu compromisso com a comunidade e a defesa constante da educação como ferramenta de transformação social.

Durante seu discurso, Therezinha destacou a importância da entrega da nova unidade para as famílias do bairro e agradeceu à administração municipal pela homenagem prestada.

“Agradeço muito à prefeita por esse momento. Onde meu pai estiver, tenho certeza de que está muito feliz com essa realização. É uma honra para nossa família ver o nome dele ligado a uma obra tão importante para as crianças e para o futuro do bairro”, afirmou.

Autor da lei que denominou a unidade como Creche Municipal José Duque de Freitas, o vereador Luiz Felipe Ludi ressaltou a relevância da homenagem e destacou o papel fundamental da educação na construção de uma sociedade melhor.

“É um orgulho muito grande ter viabilizado a lei que homenageia José Duque de Freitas, uma figura tão importante para o bairro São João. A creche tem um papel essencial, não apenas na educação das crianças, mas também ao proporcionar tranquilidade para que os pais possam trabalhar sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados. Quero parabenizar todos os profissionais da educação e reforçar que a verdadeira transformação da nossa sociedade acontece por meio da educação”, declarou o vereador.

O presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto, também destacou a importância da nova unidade para o fortalecimento da educação infantil e reconheceu o trabalho dos profissionais que atuarão na creche.

“Quero aproveitar esta oportunidade para parabenizar cada profissional da educação que fará parte deste projeto. Também quero homenagear os funcionários que irão conduzir esse importante trabalho. A formação das nossas crianças passa diretamente pelo empenho desses profissionais, que terão a missão de desenvolver este grande projeto educacional. A educação é um dos pilares mais importantes para o crescimento e o futuro do nosso município”, afirmou Rafael Couto.

Encerrando a solenidade, a prefeita Katia Miki destacou que a inauguração da creche representa um investimento direto no futuro das crianças e na qualidade de vida das famílias barrenses, especialmente das mulheres que precisam conciliar a maternidade com o trabalho.

“Uma creche é um espaço onde as crianças aprendem, se desenvolvem e recebem todo o cuidado necessário. Mas ela também representa uma oportunidade para que as mães possam trabalhar com mais tranquilidade, sabendo que seus filhos estão em um ambiente seguro e acolhedor. Se existe algo que me motivou a entrar para a política foi a vontade de apoiar e construir políticas públicas que beneficiem principalmente as mulheres”, afirmou a prefeita.

Katia Miki ressaltou ainda que iniciativas voltadas para a primeira infância geram impactos positivos para toda a família, fortalecem a educação das crianças e contribuem para o desenvolvimento social do município.

“Quando investimos nas mulheres, toda a família é beneficiada. Investir em creches é investir na autonomia das mulheres, é oferecer mais segurança para que elas possam buscar seus objetivos e cuidar de suas famílias. Mas também é investir na educação das nossas crianças desde os primeiros anos de vida, garantindo oportunidades, aprendizado, desenvolvimento e um futuro melhor para cada uma delas. Hoje estamos dando mais um passo para que a vida das mulheres barrenses e das nossas crianças seja cada vez melhor”, concluiu.

Também estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida; a secretária municipal de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade; os vereadores Pedrinho ADL, João Paulo Novaes e Elves Costa; além do presidente da Associação de Moradores do Bairro São João, Josimar do Nascimento e do diretor da creche Rogério dos Santos, que acompanharam a entrega da nova unidade e celebraram mais essa conquista para a educação e para as famílias da comunidade.