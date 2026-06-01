Secretaria Municipal de Assistência Social reforça divulgação do Programa Família Acolhedora - Foto: Divulgação

Secretaria Municipal de Assistência Social reforça divulgação do Programa Família AcolhedoraFoto: Divulgação

Publicado 01/06/2026 15:12

Barra do Piraí - Celebrado em 31 de maio, o Dia Mundial do Acolhimento Familiar chama a atenção para a importância de garantir proteção, cuidado e convivência familiar a crianças e adolescentes que, por determinação judicial, precisam ser temporariamente afastados de suas famílias de origem.

Em Barra do Piraí, a data está sendo marcada por uma campanha de conscientização promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social para fortalecer o Programa Família Acolhedora e ampliar o número de famílias participantes.

A iniciativa tem como objetivo apresentar à população o funcionamento do serviço e mostrar que o acolhimento familiar é uma alternativa mais humanizada para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Diferente da adoção, o acolhimento é temporário e acontece até que seja possível o retorno à família de origem ou outro encaminhamento definido pela Justiça.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, destaca que o programa desempenha um papel fundamental na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

“O acolhimento familiar é uma demonstração de solidariedade e responsabilidade social. Sabemos o quanto o ambiente familiar é importante para o desenvolvimento de uma criança e, por isso, buscamos cada vez mais fortalecer essa política pública em nosso município. Neste Dia Mundial do Acolhimento Familiar, queremos sensibilizar a população e convidar novas famílias a conhecerem o programa e fazerem parte dessa rede de cuidado e proteção”, afirmou Marina.

A psicóloga do Programa Família Acolhedora, Pâmela da Silva, explica que a iniciativa oferece às crianças e adolescentes a oportunidade de vivenciar uma rotina familiar em um momento delicado de suas vidas.

“Quando uma criança precisa ser afastada da família de origem, ela enfrenta uma situação muito difícil. O acolhimento familiar garante que ela seja recebida em um ambiente de afeto, cuidado e proteção, preservando a convivência familiar e comunitária. Mesmo sendo temporário, esse acolhimento faz toda a diferença para o desenvolvimento emocional e social dessas crianças”, ressaltou.

Já a assistente social do programa, Tânia Farias, reforça a necessidade de esclarecer à população o verdadeiro papel das famílias acolhedoras.

“Muitas pessoas ainda confundem acolhimento com adoção. A família acolhedora tem a missão de cuidar e proteger temporariamente, oferecendo amor, atenção e segurança até que a situação da criança ou adolescente seja resolvida. É um gesto de generosidade que transforma vidas e fortalece a rede de proteção à infância”, destacou.

Para participar do Programa Família Acolhedora, os interessados devem procurar a equipe técnica do serviço para receber orientações sobre os critérios e etapas do processo de habilitação. O atendimento é realizado na Rua Doutor Morais Barbosa, nº 125, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo a equipe responsável pelo programa, as famílias interessadas passam por um processo de avaliação e preparação antes de serem habilitadas para o acolhimento. O objetivo é garantir que crianças e adolescentes encontrem um ambiente seguro, acolhedor e preparado para oferecer os cuidados necessários durante o período de proteção.

A campanha divulgada pela Secretaria Municipal de Assistência Social nas redes sociais da Prefeitura reforça a mensagem de que acolher vai muito além de abrir as portas de casa: é oferecer cuidado, segurança, afeto e a oportunidade de um novo começo para crianças e adolescentes que precisam de proteção.

Para encerrar, Marina Tinoco reforçou o convite para que a população conheça o programa e se torne parceira dessa rede de cuidado.

“Mais do que uma data de conscientização, o Dia Mundial do Acolhimento Familiar é um momento para refletirmos sobre o nosso papel na construção de uma sociedade mais acolhedora e protetiva. Cada família que decide participar do programa ajuda a transformar histórias e a garantir que nossas crianças e adolescentes tenham a oportunidade de crescer cercados de cuidado, respeito e esperança. Nosso convite é para que a população conheça essa iniciativa e faça parte dessa corrente de amor e proteção”, concluiu a secretária.